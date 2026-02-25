财政预算案2026︱电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减

【财政预算案2026/电动车一换一/税务宽免】新一份《财政预算案》今日（25日）出炉，就电动私家车「一换一」首次登记税宽减额，财政司司长陈茂波宣布，考虑到现时电动私家车技术成熟、供应充足、车款选择增加和价格逐渐下调，电动私家车已具备市场竞争力，电动私家车的首次登记税宽减安排在三月底届满后不再继续。

换言之，希望「赶一换一尾班车」的人士，须赶及3月31日的「死线」，否则将失去最高17万元的税务宽减。

商用车、电单车等继续豁免至2028年3月底

陈茂波表示，会继续推动电动车的使用。电动商用车、电动电单车和电动机动三轮车的首次登记税继续获全数豁免至2028年3月底。环境及生态局稍后会公布有关详情。

电动车近年在港发展迅速，电动私家车首次登记比例由2021年的24%，激增至2025年的逾70%，即每10辆新登记私家车中，有超过7辆属电动车。特别是近年不同品牌的国产车攻港，以性价比取胜，市占率越来越高，去年比亚迪已挤下Tesla成为销量冠军。

政府早前更新《路线图》，列出5项工作范畴，包括建立以高速充电桩为骨干的充电网络、推动电动商用车应用等。至于一般驾驶者最关心的电动车税务优惠，《路线图》只介绍现时有「一换一」计划，以财政诱因推动电车发展，过去10年累计首次登记税总免税额逾300亿元，但未提到会否再延续。

近年库房频频见红，两年前的《预算案》已下调电动私家车首次登记税宽减额四成，由28.7万元大减至17.25万元。

