宏福苑安置︱宏志阁居民有感成「二等灾民」 黄伟纶：乐意讨论纳入收购 价格可看齐其余7座

政府日前公布大埔宏福苑长远安置方案，将动用约40亿元公帑收购7座大厦业权，未补价及已补价单位分别每呎8,000元和10,500元。其中在火灾中幸存的宏志阁，未被纳入是次收购安排中。

有宏志阁居民今早（2月23日）于商台节目表示，目前政府未交代宏志阁的处理详情，未知数相当多，有感成为了「二等灾民」，期望一视同仁处理。财政司副司长黄伟纶则呼吁「唔好有呢个感觉」，强调讨论的大门一直打开，如宏志阁业主有较高程度共识，政府愿意探讨，若最终得到主流业主同意纳入收购，收购价会与现时7座一样。

宏志阁居民盼一视同仁 忧日后管理存忧

宏志阁居民梁小姐于节目中表示，对于未被纳入收购方案感到徬徨，形容「根本上政府系冇俾到任何方案我哋呢一栋嘅居民」。她指出，现时宏志阁的情况存在太多未知数，例如政府称居民可在三、四个月后返回单位，但「返去嘅定义系啲咩嘢呢？安全性又点样呢？」令他们难以做决定。

她续指，假如日后选择返回居住，大厦的管理、消防、维修等费用是否要由宏志阁居民自行负担，政府亦未有清晰说明。梁小姐强调，无论是哪一栋的居民，大家都同样是灾民，政府应「一视同仁」地处理，而非将宏志阁排除在外，让他们感觉成为「二等灾民」。她期望政府能将宏志阁纳入与其余7座完全相同的方案中，让他们能清晰地作出选择。

黄伟纶：需过半共识方启动讨论 收购价将看齐

对于居民的忧虑，黄伟纶在同一节目中正面回应，首先请居民「唔好有呢个感觉」（二等灾民），由于宏志阁的单位基本上可以继续居住，部分业主亦表示希望返回，故政府基于尊重私有产权，未有将其直接纳入收购方案，「如果单位仲系基本完好，而大部分业主都选择喺度长期居住，咁我哋要接受一个现实系，宏志阁呢栋楼会长期存在」。

他提到，政府早前收集整个宏福苑居民意见时，无法「做到咁细」专门了解宏志阁居民想法，但强调讨论的大门一直打开，政府的解说专队，将会逐一接触宏志阁的业主，了解他们的意愿。黄伟纶表明：「如果（宏志阁业主）都有相当嘅共识——点解要一半（共识）呢？因为如果个数字太低嘅时候，可能再倾落去唔实际。」他解释，如动用公帑只收购零星单位，对解决屋苑日后公共空间、大厦公契等管理问题并无实质帮助，因此需要有较主流的共识，政府才适合启动探讨。

他指，若宏志阁最终能达成共识并获纳入方案，「我哋个方案适用返佢嘅时候呢，咁我今日好清楚，就系𠵱家呢个咁嘅（收购）价」，与另外7座看齐。

有宏志阁居民担心由于他们需一段时间才可获安排上楼检视单位情况，才可决定选择什么方案，而若回去居住至少要3、4个月，有可能无法赶及8月31日的「特设销售计划」回应限期。黄伟纶表明有关限期不适用于宏志阁居民，他们可有更长时间寻求共识，即使到时候已过「楼换楼」居屋选楼时间，由于目前居屋供应足够，届时可以再在新项目中抽调适当的单位供他们选购。但他强调，前提是宏志阁居民要有较大的共识，政府收集意愿后，会公开整体的意见，开诚布公。

至于宏志阁往后管理问题，黄伟纶指基本原则是不应该让一座业主负担所有八座的责任，相关管理公司未来会与政府部门进一步了解情况，确认有什么工程须做，让居民安心回宏志阁居住。另外一些大厦管理问题，例如一些公共责任保险，也必须购买。

政府：入伙前仍可获租金津贴及住过渡屋 可弹性处理

节目中亦有讨论原址重建的可能性。黄伟纶解释，不选择原址重建是基于多重考虑。首先，整个流程长达9至10年甚至更久，当中处理业权问题已非常复杂。其次，长达10年的过渡期，单是租金津贴一项，每户便可能高达150万元，对公帑是沉重负担。他亦引述问卷数据，指仅9%的居民「只接受」原址重建，显示此非主流意见。

房屋局局长何永贤补充，现时提供的10个「楼换楼」选项，无论是地点、户型及入伙时间均具弹性，当中大埔颂雅路西的项目更是特意为是次安置而设计，以满足居民原区安置的需要。黄伟纶亦特别提到，考虑到部分新居屋项目的入伙日期或会超出两年，政府已决定相关的租金津贴将会弹性处理，即使超出两年亦会继续发放，直至业主上楼为止，业主对此毋须担心。