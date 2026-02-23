非遗办首推传承人认定机制 大埔游夜龙等传承人积极报名 盼后浪推前浪

康文署近年加强对香港非物质文化遗产保育工作，于2024年将点灯、大埔端午游夜龙、盂兰胜会及广彩制作技艺四个项目正式纳入「香港非物质文化遗产代表作名录」，令名录增至24项。该署辖下非物质文化遗产办事处较早前推出非遗代表作名录项目传承人认定机制和准则，将于下月2日截止申请，不少非遗项目的传承人纷提出申请，包括大埔端午游夜龙及盂兰胜会等，纷计划申请，盼能后浪推前浪。

传承人须承担6项责任 包括培养后继人才

根据非遗办事处公布的非遗代表作名录项目传承人认定机制和准则，非遗传承人须承担的6项责任和义务，包括开展相关项目的传承活动、培养后继人才；妥善保存相关实物、资料；配合特区政府进行非遗研究；参与非遗宣传或教育推广等活动，以及每年提交传承情况报告等。

石氏宗亲花炮会主席石伟民：希望让大家知道有一个这样的习俗和传统文化，日后也不要失传。

增补项目之一的大埔端午游夜龙，负责举办的石氏宗亲及钟氏宗亲成员均有意申请成为传承人。石氏宗亲花炮会主席石伟民表示，虽然游夜龙有很久远历史，但昔日鲜有年轻人主动了解，「有些人听都没听过，现在见到他们很有兴趣，希望让大家知道有一个这样的习俗和传统文化，日后也不要失传。」

石伟民谓，现时石氏只有一艘约25人的中龙，「基本上每个宗亲成员也懂得爬夜龙，13岁以上的便可参与，年纪太小的只能在岸上」，每年的端午节（农历五月初四晚上及初五凌晨）在大埔三门仔对开海面，由晚上12时到天亮从元洲仔、吐露港爬至三门仔一带，以纪念宋帝昺，祈求神恩庇佑和水陆平安。

石伟民自小便在大埔元洲仔看见大人们「游夜龙」觉得很有趣，到长大后一直参与其中，至今已经50多年，故在得知可申请作传承人便第一时间参与，「传承人就是要继续传承，让后代知道有一个久远历史的活动，一直传承下去」，他称，若可以成功申请，并获得资源，最重要是将游夜龙「推广出去」，让更多人知道香港也有这样的文化。

家中三代参与盂兰胜会 施小姐：最重要可以将文化带出来

另一个增补项目盂兰胜会，「旺角潮侨盂兰胜会」其中一位负责人施小姐亦表示，有意以团体形式申请成为传承人，「除了可以更有认可性，也能将这项传统文化传承下去」。她指，现时盂兰胜会增补至名录（「非遗代表作名录」）项目能更加大力地推动，不论是盂兰胜会，还是香港其他不同的传统节日文化，也可以继续传承下去，可以「后浪推前浪」不会失传。`

作为家中第三代参与盂兰胜会的施小姐称，一家来自潮州，由她爷爷开始已经在旺角扎根经营杂货舖，至今已经50多年。她回忆在5、6岁时已有接触盂兰胜会，多年来都是在旺角诗歌舞街游乐场举行，「我受到爸爸影响，小时候看着爷爷和爸爸帮手，大家一起派米，又有神功戏、拜神，每年有活动时，全家人都会出来帮手；也见到其他长辈离开后，他们的第二、三代的后人会出来帮忙，大家互相支持。」

施坦言，盂兰胜会除了是节日习俗，亦是一个社区公益、义工活动，惟有些地区因没有后人传承且没再举行，又或是缺少资金，只靠善信、会员和主席捐钱去完成功德，故平日会带女儿出来接触这个习俗。她续谓，有信心成功申请，「其实都是双向的，政府也希望带出我们的文化和初心，加上之前都已经有很多资讯，整体申请并不太难，例如其中一个是要在香港传承实践20年以上，我们都一直在做，最重要是可以将文化带出来。」

