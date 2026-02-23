Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蓝田观音庙拟重建 预计2028年完成 区议员：盼成为区内宗教旅游点

社会
更新时间：07:00 2026-02-23 HKT
发布时间：07:00 2026-02-23 HKT

观音诞期间香火鼎盛的蓝田观音庙于2011年清拆后，庙内观音、金花娘娘和大圣佛祖等圣像，暂供奉在附近临时搭建的空间。据庙方称，观音诞或盂兰节时，现址每日仍吸引约200名善信到访，庙方正计划原址重建庙宇，安置圣像和进行宗教仪式，料2028年落成。观塘区议员洪锦铉指，观音庙过去受善信欢迎，冀新庙落成后可传扬传统文化，亦成为区内宗教旅游点。

1960年代起落成五桂山山坡  2011年拆卸原庙址空置至今

蓝田观音庙自1960年代起落成于蓝田五桂山山坡，毗连蓝田公园，北面紧邻地母元君庙，位于马游塘中央休憩处的南方。观音庙进行维修及翻新期间屋顶倒塌，基于安全原因，于2011年拆卸。原庙址空置至今，庙内观音、金花娘娘和大圣佛祖等圣像暂时散落在附近临时搭建的供奉空间，另设神坛和焚化炉等构筑物，以配合宗教活动。

旧蓝田观音庙。蓝田观音古庙有限公司图片(下同)
旧蓝田观音庙过去在节日均吸引善信前来祈福。
旧蓝田观音庙过去供奉观音等圣像。
每逢盂兰节等节日  每日吸引约200善信祈福

蓝田观音古庙有限公司指，庙宇每月初一及十五、观音诞与盂兰节等节日期间，均吸引每日约200名善信到庙祈福，故计划在原庙界重建庙宇，楼面面积和高度与原庙维持一致，即约35平方米濶、3.66米高。庙方指，重新建庙后除可安置三个圣像，亦可为宗教仪式和法事提供有盖的庄严场所。

庙方早于2020年向地政总署提交短期租约申请，以便展开重建工程，惟庙方一直未能完成用地范围内斜坡的结构安全报告，及岩土工程评估报告，导致工程未有开展。而城规会2021年批准兴建庙宇的规划申请已于去年到期，庙方需要重新申请，并预计重建工程可于2028年完成。

洪锦铉表示，庙宇传统上受区内外居民欢迎，大量善信会在农历初一、十五和观音诞等日子专程拜访，而重建观音庙是很多善信一直以来的心愿，料重建后人流将会增加，除可推动民间宗教文化，亦可望与附近庙宇连动，成为区内的宗教旅游点。

