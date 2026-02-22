麦当劳2.23起推全新人气著数套餐 脆辣鸡腿饱餐首次加入 黄泽林首拍「老麦」广告重新演绎经典金句

马年伊始，香港麦当劳为港人送上新一年最抵人气著数套餐，并伙拍MC 张天赋、陈蕾、Dear Jane 及「香港网球一球」黄泽林，重新演绎「i'm lovin'it」，将大家耳熟能详的「Ba Da Ba Ba Ba i'm lovin' it」旋律注入满满新鲜感。麦当劳亦同时宣布，脆辣鸡腿饱套餐会由$44.5起减$10.5至$34，成为「人气著数套餐」一员，连同$29 麦乐鸡（6 件）、$30.5 猪柳蛋汉堡及$39 麦炸鸡（2 件）套餐，为大家悭到尽。麦当劳App用户于2月23日至3月4日期间选购以上任何「人气著数套餐」，更可享限时双倍积分。

MC张天赋、陈蕾、Dear Jane、Coleman重新演绎麦当劳金句

麦当劳全球品牌口号「i'm lovin'it」深入民心，新一年新开始，香港麦当劳宣布伙拍4位深受欢迎的本地歌手组合及运动员，包括MC 张天赋、陈蕾、Dear Jane 及「香港网球一哥」黄泽林（Coleman Wong）呈献全新「i'm lovin'it」品牌推广活动，将大家耳熟能详的「Ba Da Ba Ba Ba i'm lovin' it」旋律注入满满新鲜感。

他们将分享自己心中最「i'm lovin'it」的精彩时刻和至爱的麦当劳美食，希望于新一年感染大家活出自己最「i'm lovin'it」的生活态度，拥抱每个珍贵的Happy Moments。当中MC张天赋代表「playin’」态度，更与小狗一同拍摄广告，他表示：「麦当劳一直都是我的最爱，连我的小狗都叫『猪柳蛋』，今次边食猪柳蛋汉堡、边同狗仔拍广告，系我梦寐以求的 playin’ moment！」

再度参与麦当劳广告拍摄的陈蕾和 Dear Jane 则分别代表「gamin’」及「jammin’」态度，陈蕾表示：「众所周知我非常热爱打机，除了可有助放松减压外，仲可以帮我获得更多创作及表演灵感，而一班朋友围埋打机最适合就系食麦乐鸡做 party food。」Dear Jane 亦指：「我们四个都很享受每个创作 jam 歌时刻，希望乐迷可以从我们的作品中得到力量和共鸣，而当我们欠缺灵感时，就最爱一边食麦炸鸡、一边抖抖叉电。」

黄泽林则首度与麦当劳拍住上，活现「smashin’」态度：「今次透过麦当劳与大家分享我的网球练习生活，感觉很特别，希望大家于新一年大家继续支持我；我亦想分享我的小秘密，我都好钟意食脆辣鸡腿饱㗎！」

脆辣鸡腿饱餐劲减至$34 享限时双倍积分

为庆祝全新「i'm lovin'it」品牌推广活动诞生，脆辣鸡腿饱套餐会由$44.5 起劲减$10.5 至$34，成为「人气著数套餐」新成员，更升级改用入口烟韧松软的新面饱，表面散发自然光泽，连同$29 麦乐鸡（6 件）、$30.5猪柳蛋汉堡及$39 麦炸鸡（2 件）超值套餐，继续为大家于新一年悭到尽，无论到餐厅柜台或自助点餐机点餐，以及经麦当劳 App 购买均能享受此优惠。同时，麦当劳 App 更接二连三送上新年优惠，于 2 月 23 日至 3月 4 日期间麦当劳 App 用户选购以上任何「人气著数套餐」，更可享限时双倍积分。

优惠详情

日期︰2月23日11am起至另行通知

地点︰全线分店（除海洋公园、沙田马场、跑马地马场及香港国际机场分店外）

立即去片欣赏： https://www.youtube.com/watch?v=aV0k_TPlQV8