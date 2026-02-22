农历新年︱深圳湾口岸人头涌涌 返港市民指过关顺畅 旅客拣年后错峰来港游玩

农历新年连周末长假期踏入最后一天，入境处预计今日（22日）是入境高峰期。《星岛头条》记者下午到深圳湾口岸观察，发现不少一家大小拖着行李过关，其中抵港大堂人头涌涌，警方在场设有铁马作分流，大批抵港市民和旅客有序地从中间通道离开，并按现场指示前往乘坐巴士或旅游巴。

15分钟完成过关 港人：流程顺畅

港人李先生选择在假期最后一天返港，指过关流程顺畅，只用了约15分钟。他这趟旅程是带着小朋友回佛山探亲3天，「因为老人家年纪大，可以带小朋友返去见下，主要都系一齐食饭，住喺亲戚屋企。」

不时深港两边走的杨先生则指，新春期间主要留在深圳与家人度过，今日初六再回港同亲戚「补拜年」，「𠵱家交通好方便，两边都有家人、亲戚，所以两边走，聚埋一齐都容易」。他称内地居住空间较为宽松，节日气氛亦浓厚，「地方阔落，无咁逼，过年感觉舒服」。至于年夜饭及贺年活动，杨先生则以家庭聚餐为主，亦有按传统向长辈拜年。

杨先生认为，今日过关尚算顺畅，惟在人流及行李分流方面有改善空间，「有啲逼，尤其喺深圳嚟香港𠮶度，例如大件行李、小型行李安检，如果可以再清楚分开两条队就更好，头先（过关）其实都有口角出现，差啲打交，好在最后无」。整个过关大约用了20分钟左右，他形容「算合理范围，可以接受。」

武汉旅客错峰出行 过年后来港玩一周

有旅客选择「错峰出行」，过年后才带家人访港。来自武汉的旅客胡女士表示，为了错峰出行，特意请假来港旅游7天，主要想带仍在放假的小朋友去主题乐园，亦会到海边游玩，「以前也来过香港，很喜欢这里，要是不喜欢不会来第二次。」

东莞旅客李小姐表示，今次与家人来港3天，由于婆婆在香港居住，故主要目的是探亲拜年，平时约半年会来港一次，「今次也有到花市，买了些干货、零食及药品，这一箱（行李箱）都是，3天花费约数千元」。她亦称，由于是假期最后一天，明天便要上班，因此选择今天回去，「𠵱家都未算好多人（过关），都OK。」

经常访港的伍先生则指，一家四口来港过年3天，主要行程是带小朋友到主题乐园游玩，及与在港的亲戚拜年，形容香港过年气氛相当不错，街上人流颇多，很热闹，「今次买了很多小朋友的东西，有零食、衣服，自己就很少买」。虽然初八才要上班，但他选择提早回去休息一天，养好精神准备上班，并计划今年3月再次来港看演唱会。

微信支付宝盛行 深圳客赞比十年前方便

准备离港的深圳旅客袁先生表示，今年特意带从未访港的父母来港3天，一行五人共消费七八千元，除了到太平山山顶，还有主题乐园、维港，「他们从未来过香港，故今年带他们到香港感受春节气氛。（香港过年气氛如何？）还不错，应该两地交流越来越多，过年气氛也没太大分别。」

他亦大赞现时在港消费越来越方便，对比十多年前访港，现时游客也可以用微信、支付宝在商店付款，亦品尝到不少美食，例如茶餐厅美食、烧鹅和牛腩等，「最喜欢食烧鹅」，期望下次再到访香港，去红磡体育馆观看演唱会和去马场看赛马，「较大的赛马日是在初三，没赶上，今天早上也去了跑马地，发现原来是在晚上，就错开了。」

记者：何姵妤

摄影：陈浩元