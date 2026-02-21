Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱麦美娟 : 宏志阁需维修设施 最快3至4个月后才可让居民回家

社会
更新时间：19:06 2026-02-21 HKT
发布时间：19:06 2026-02-21 HKT

大埔宏福苑五级大火距今近3个月，政府今日（21日）公布宏福苑的长远安置方案，将收购宏福苑受大火影响的7座大厦，惟不会包括未受波及的宏志阁业权，民政及青年事务局局长麦美娟表示，大埔宏福苑的宏志阁仍有一系列工作正在处理，包括大厦水电、消防及电梯等公用设施需要维修。

最快3至4个月后才能让宏志阁居民返回单位

她说合安管理有限公司将于短期内到场视察，并寻找承办商处理有关工作，预计最快3至4个月后，才能够让宏志阁的居民返回单位。

麦美娟下午于社交平台发文，指政府1月中透过「一户一社工」派发问卷，调查结果显示，绝大多数业主期望尽快落实长远居住安排，超过7成考虑接受政府收购业权。政府公布将收购受大火影响的7座大厦，未补地价单位每呎8000元、已补地价单位每呎10500元。现阶段方案暂不适用于未受波及的宏志阁，除非居民达成高度共识，同意向政府出售业权。

她指此方案坚持情理法兼备，充分尊重居民意愿，同时兼顾公平、高效运用公共资源，并提供弹性选择，让居民按自身需要规划未来。政府会安排解说队讲解详情，民青局亦会联同各部门加入解说专组，全程支援、解答疑难，与居民并肩同行。

宏福苑大火后，她曾探访受影响居民，深深明白大家最期盼的就是早日安顿。安居即安心，希望今日的方案能让居民重获稳定与安心。


 

