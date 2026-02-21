Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜8座楼点处理？ 政府有咩方案？ 一文睇清问卷调查结果、收购价、「特设销售计划」详情

社会
更新时间：18:04 2026-02-21 HKT
发布时间：18:04 2026-02-21 HKT

大埔宏福苑大火后，政府公布收购及重建方案。《星岛头条》整理大埔宏福苑收购方案的最新资料，一文展示问卷数据、最新收购价及「特设销售计划」详情。

逾八成业主望尽快处理 74%考虑接受收购

已提交意见：1,975户（超过99%）

  • 需从速处理：超过80%

  • 「原区安置」：47%

  • 照顾全体大埔宏福苑业主情况：47%

  • 会「考虑接受」政府收购：74%（1,458户）

  • 「未有任何决定」：14%

  • 「不会接受」：12%

考虑收购业主：1,458户

  • 接受现金或「换楼」方式：41%

  • 只接受「换楼」：39%

  • 只接受现金：20%

  • 需要政府提供资助出售房屋：81%

相关新闻：

宏福苑安置｜业主拒收购如何处理？ 黄伟纶 : 非强制性 暂无意立法迫卖楼

返回目录

收购价呎价$8,000起 「换楼」为主流意愿

最新收购价：

  • 未补地价单位：每平方呎 $8,000
  • 已补地价单位：每平方呎 $10,500

总预算：

  • 预计收购全部1,736个单位需约68亿元

资金来源：

  • 目前援助基金约有28亿元

相关新闻：

宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿

返回目录

「特设销售计划」8.31截止 越早签约越早拣楼

「特设销售计划」安排

  • 申请日期： 8月31日截止。

优先拣楼：

  • 第一批次：于6月30日或之前签订临时买卖合约的业主，可获优先拣楼资格。
  • 第二批次：于7月1日至8月31日期间签约的业主，在第一批次完成选购后方可拣楼。

转售限制：

  • 政府将解除单位的禁售期限制，但业主日后若要在公开市场转售，必须补足地价。

相关新闻：

宏福苑安置｜何永贤：「特设销售计划」提供3900个单位 业主6.30前签定临约将优先拣楼

返回目录

宏志阁情况特殊 暂不纳入收购方案

宏志阁目前状况：

  • 由于楼宇仍适宜居住，且须尊重私有产权，暂不纳入收购方案
  • 若宏志阁业主能达成过半数共识，政府乐意探讨将其纳入收购的可能性，预计需额外约9亿多元

相关新闻：

宏福苑安置︱收购方案不包括宏志阁 黄伟纶：若过半业主有共识 乐意探讨收购

返回目录

7座大厦结构严重受损 原址将改划作社区设施

7座受灾楼宇目前状况：

  • 经专家评估，确认结构遭受严重及长远破坏，维修成本极高
  • 最终方案：将会拆卸
  • 原址用途：不会用作住宅发展，将改划为公园、社区设施，由于收购期逾5年，届时才会再咨询具体用途

相关新闻：

宏福苑安置｜7座楼结构破坏严重 何永贤：不宜居住须拆卸 黄伟纶称原址可变公园 不发展住宅

返回目录

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
2小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
9小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
8小时前
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
影视圈
5小时前
台湾有网民指亲戚在香港转机时被海关偷护照，引发强烈质疑后才道歉。
台网民「屈」香港海关偷亲戚护照 遭围剿发文认衰
两岸热话
9小时前
荃湾湾景广场 宽敞大厅富空间感 邻近荃湾西站
荃湾西3房户叫价890万 大厅宽敞富空间感 邻近荃湾西站海滨长廊｜笋盘
笋盘推介
8小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
1小时前
野猪年初二夜袭马鞍山营地 偷入捣乱帐篷神奇飘浮式翻起 长发女受惊因一事大哭｜Juicy叮
野猪年初二夜袭马鞍山营地 偷入捣乱帐篷神奇飘浮式翻起 长发女受惊因一事大哭｜Juicy叮
时事热话
6小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT