宏福苑安置｜业主拒收购如何处理？ 黄伟纶 : 非强制性 暂无意立法迫卖楼

财政司副司长黄伟纶今日（21日 )举行记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。黄伟纶公布，政府会收购受火灾影响的7座大厦，会向未补价单位业主，提供实用面积每呎8,000元收购价，已补地价单位则每呎10,500元收购算。他表示，如果全部收购成功，收购成本将涉68亿元。黄伟纶强调，收购方案「不具备任何强制性」，「建议居民接受，系相当有吸引力。」

已提高收购价 不存在大石砸死蟹

黄伟纶表示，目前大埔宏福园援助基金可供作此用途的金额约为28亿元，因此政府要用公帑补贴才做到，政府动用额外公帑的做法，在立法会辩论中获得多数议员支持。关于收购价，他强调定价不仅出于情理，更考虑到能协助受灾家庭长远安置。他举例，以大埔颂雅路西的项目预计2029年落成，呎价很可能接近约7000元，政府提出的收购价每平方呎8000元，高出约1000元。如果以宏福苑一个400多呎单位计，收购的价钱可能会多出40多万元，这些钱能够协助居民搬迁或装修需要。

他强调，今次火灾影响规模及对住户的冲击前所未见，因此采取的安置方案属「特别中的特别」安排，不会构成先例。政府在平衡多方需要后，认为这是审慎运用公帑的方式。

他强调，有关物业是私产，政府会建议他们认真考虑方案。「如果再长远我哋再睇，眼前系你情我愿，并不存在大石砸死蟹，但个方案有佢优惠实际地方，盼望佢地认真考虑啦。」

相关新闻:

宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿

宏福苑安置︱收购方案不包括宏志阁 黄伟纶：若过半业主有共识 乐意探讨收购

宏福苑安置｜7座楼结构破坏严重 何永贤：不宜居住须拆卸 黄伟纶称原址可变公园 不发展住宅

宏福苑安置｜何永贤：「特设销售计划」提供3900个单位 业主6.30前签定临约将优先拣楼

黄伟纶又称，虽然社会上曾有人建议政府以立法手段收回物业，但他认为目前这并非政府的焦点。他强调，香港社会非常尊重私有产权，使用强制手段通常只适用于非常独特的情况。目前的法例主要针对发展或重建项目，而宏福苑的情况并不相同，政府当前方案的核心目标是希望帮助居民尽快解决长远的居住需要。

问及会否再次进行问卷调查或透过其他方式咨询每一位居民的意见。黄伟纶表示，政府的解说团队会逐一与受灾户进行沟通。但他特别澄清，此次提出的方案并非一份用来广泛咨询的建议，而是政府审慎考量各项因素后，制定出的一个严肃认真的方案。他解释「如果政府的立场是方案仍可能改变，今天就无须召集大家来谈。」盼望业主们能认真考虑。