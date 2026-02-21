宏福苑安置｜何永贤：「特设销售计划」提供3900个单位 业主6.30前签定临约将优先拣楼

政府今日(21日)公布宏福苑安排方案。根据方案，政府将收购宏福苑的业权，收购价格分为两类：已补地价的单位，收购价为每平方呎10,500元（以实用面积计算）；未补地价的单位，收购价则为每平方呎8,000元。

房屋局局长何永贤表示，业主向政府出售业权后，可收到一笔现金金额。业主在收取现金后，可自由运用该笔资金，如在私人市场购买心仪单位，或在「白居二」等房屋计划中购买单位。此外，政府将设立一个「特设销售计划」，提供多个项目供业主选择，当中包括居屋项目及房协项目。考虑到部分业主可能不希望处理大额现金，而是希望直接更换居所，政府亦会提供「以楼换楼」的安排。

特设销售计划将提供约3,900个单位

何永贤表示，特设销售计划将提供约3,900个单位，共有10个项目，最快可供业主入伙的是九龙湾盛致苑，今年年尾可入伙，其他分别在2027、2028年。她相信收购价足以应付居民选择大部分项目。若业主心仪市区核心地段的项目（如启德），或设备较齐全但价格稍高的房协单位，则可能需要选择面积较小的单位，或自行补贴部分差价。

若选择业主「以楼换楼」将获发「换楼券」

何永贤表示，业主若选择「以楼换楼」，将获发一张「换楼券」，其价值等同其于宏福苑的原物业价值。业主可持券在特设销售计划中选购单位。若选择面积较小的单位，余额将以现金退还；若选择面积较大的单位，则需自行补贴差价。业主需留意决定日期。特设销售计划的申请期预计于8月31日截止。为确保资源有效运用，未被选择的单位将重新开放予其他有意购买的市民。

特设销售计划申请期于8.31截止

她指出，于6月30日或之前决定并签订临时买卖合约的业主，将是第一批拣楼。如同属第一批，将以抽签形式决定拣楼次序。于7月1日至8月31日期间决定的业主，将列为第二批，待第一批次业主完成拣楼后方可选购。

何永贤表示，考虑到宏福苑楼龄逾40年，大部分单位已过禁售期，政府将解除相关资助出售单位的禁售期限制。但若业主日后需在公开市场转售单位，则必须补足地价。

另外，劳福局、民青局、保安局、房屋局及发展局将派100人组成「解说专队」，于3月初起，经「一户一社工」转介后，向居民解说长远房屋安排。

相关新闻：

宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿

宏福苑安置︱收购方案不包括宏志阁 黄伟纶：若过半业主有共识 乐意探讨收购

宏福苑安置｜7座楼结构破坏严重 何永贤：不宜居住须拆卸 黄伟纶称原址可变公园 不发展住宅