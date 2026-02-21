Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署「一九七四」咖啡厅初五报丰年 新春两日料吸5000人参观 成马年旅游打卡新地标

社会
更新时间：15:33 2026-02-21 HKT
位于北角渣华道的廉政公署总部年初四( 20日 )人头涌涌，大批市民和旅客趁新春假期，到廉署总部打卡和品尝人气廉署咖啡，亦参观咖啡厅和展览厅。年初四单日录得破纪录的2,000人次入场，成为参观政府部门的旅游打卡新地标。廉署人员亦把握新春档期，举办结合中国传统农历新年特色的倡廉教育活动。

今邀幼稚园学生到咖啡厅进行醒狮表演

廉署今日( 21日 )特别邀请基督教乐道幼稚园学生到「一九七四」咖啡厅进行别出心裁的醒狮表演，推广中国传统贺岁文化及宣扬诚实廉洁等价值观。4只精灵活泼的BB狮灵活轻盈，矫健敏捷地随著喜庆音乐为各人送上新年祝福，现场气氛欢庆热闹。

不少市民亦排队选购特色廉署纪念品，不同大小的纪念咖啡杯共卖出数百只，其中新春期间限售100只的超大型咖啡杯摆设，更是市民的「头号目标」。廉署表示，年初五是星期六，开放时间更长，来访人数更多，预计两日超过5, 000人次，破历来纪录。

人气招牌「廉署咖啡」 一日大卖500杯破纪录

初四启市营业、由保良局营运的廉署「一九七四」咖啡厅亦人龙不断，初四当日全日更售出破纪录的近500杯咖啡。

市民在咖啡厅打卡留念之余，亦不忘参与廉署「期间限定」的新春文创手作工作坊，制作附设廉署咖啡杯图案的贺年挂饰及挥春磁贴，在浓厚节日氛围下感受和认识倡廉文化，亦有其他打卡送小咖啡杯活动，详情请留意廉署社交平台。

