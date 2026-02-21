男友油麻地酒店内暴毙 同住女子涉贩运危险药物等2罪还押5.18再讯

油麻地潘多拉酒店的男住客昨天疑被揭在房内昏迷，同住的女朋友报案求助后，警方在房内发现毒品及吸食的器具等，男住客送院后不治亡，女朋友被控危险药物的贩运等2罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，控方申请将案件押后至5月18日再讯，待向律政司索取法律意见，获裁判官曾宗尧批准，拒绝辩方保释申请，期间被告须还押候讯。

52岁被告黄慧慧，报称无业，被控危险药物的贩运及管有适合于及拟用作吸服危险药物的器具2罪。控罪指，她2026年2月20日，在香港油麻地弥敦道金汉大厦潘多拉酒店某室内非法贩运危险药物；另于同日同地，管有适合于及拟用作吸服危险药物的器具，即两支玻璃管及五支吸管。

案件编号：KCCC 520/2026

法庭记者：黄巧儿

