粤车南下｜接获及处理3000宗申请 陈美宝：目标冀扩至更多适合城市

自「粤车南下」措施于去年底推行以来，市民反应热烈。运输及物流局局长陈美宝表示指出，截至目前，机场转机停车场已有超过7000宗帐户申请，使用人次逾2500；而进入市区的措施，运输署已接获及处理3000宗申请，当中1700名申请者已预订或来港，超过一半的粤车司机表示会留港住宿一至两晚，符合现时新旅游的体现。

运输及物流局局长陈美宝今早(21日)在电台节目上表示，在内地农历新年九天长假期间，600个已预约及出行，周末及周日的预约名额接近100。平日而言，本港如有体育活动或展览等，粤车入市区的数目相对较多。

配额暂维持每日百个 与广东省密切沟通

目前「粤车南下」进入市区的配额为每日100个。陈美宝表示，当局正密切留意每日的预订情况，现阶段希望透过每日约100个配额作总量管控，并做好分流。

至于会否增加如深圳湾口岸等关口都容许粤车进入本港，陈美宝表示，与广东省商讨时会小心密切沟通，做好互惠相向奔赴，未来目标会朝向增加更多适合的城市数目。

驾驶者大致守法 违规个案已妥善处理

对于外界关注两地驾驶习惯差异带来的道路安全问题，陈美宝强调，措施推出至今，整体情况合规合法，初期只有零星的个案，未有显见的意外或事故，例如有司机使用自动驾驶系统，当局已即时跟进，透过电子警告通知司机，并在有需要时暂停其申请资格，直至车辆完成检验并符合香港规定为止。所有个案均已得到妥善及适时的处理。

此外，针对「粤车南下」车辆的「黑玻璃」（不透光车窗）标准引起社会讨论，政府正重新检视香港的车辆构造标准。陈美宝表示，当局正搜集世界各地包括内地的标准，并考虑到科技发展，如电子倒后镜等，现时正是一个良好的契机进行检视，研究结果预计今年内会与立法会相关委员会分享。

三隧分流见成效 长远研究第四隧可行性

陈美宝说，自推出三隧分流后，效果理想，合符预期。成功将红隧的车流分流至西隧，纾缓了过往的挤塞情况。同时当局也在西隧进行扩容的工作，令车辆减少交叉驾驶。2025年过海隧道整体交通比2024年增长2%，较过去平均增长0.9%有明显的增幅以开放态度研究扩大过海交通基建容量的方案。

对于第四条过海隧道，陈美宝指出现正循几个方向研究，坊间有意见提出大屿山连接港岛西的走线，或在新界东及将军澳一带开拓东面走线，亦有意见指扩建红隧等中九龙路线的可行性。

