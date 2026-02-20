Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年︱3日假期急症室求诊跌逾一成 医管局：公院收费改革见效

社会
更新时间：20:25 2026-02-20 HKT
发布时间：20:25 2026-02-20 HKT

医院管理局今日（20日）表示，农历新年3日假期（17至19日）期间，公立医院急症室求诊人次回落逾一成，认为数据反映公营医疗收费改革已见成效，有助纾缓急症室压力，让资源能集中照顾危急病人。

农历新年假求诊减逾一成

医管局公布，刚过去的农历新年3日公众假期，辖下18间急症室的求诊人数，较去年同期下跌11%至15%。医管局急症科统筹委员会主席萧粤中指出，各医院急症室运作正常，有紧急医疗需要的病人均可迅速获得治疗。不过，由于长假期后求诊病人增加，加上今日凌晨（20日）有医院需调动人手处理抢救个案，一度令早上非紧急病人轮候时间较长。他强调，危殆、危急及紧急病人的服务均没有受影响，轮候时间至下午时段已陆续回落。

医管局预计，未来数日急症室服务会持续繁忙。

今年首月急症室求诊减近10.9%

医管局数据亦显示，由今年1月1日至2月10日，整体急症室求诊人次按年显著减少近10.9%；当中次紧急及非紧急的病人更减少约18.6%。服务承诺方面，紧急病人于30分钟内获诊治的比率，由80.1%增加至86.9%。

局方预计，未来数日急症室服务会持续繁忙，呼吁非紧急病人应避免使用急症室，可考虑向普通科门诊、私家医生及私家医院24小时门诊求诊。

