潮玩嘉年华汇聚本地原创IP 花车首停维园 本地设计师盼获更多支持

由香港品牌玩具协会主办、文创处赞助、康文署提供场地支持的「香港潮玩嘉年华」，今日（20日）起一连12日于铜锣湾维园南亭广场举行。现场设有多个本地人气IP玩偶供市民「打卡」拍照，更有巡游花车首次停驻展出；逢星期六、日更设有两大互动摊位游戏，市民完成挑战后可获限定IP贺年挥春。

「潮流玩具花车」首停泊维园

是次嘉年华汇聚三大潮玩阵容，除「香港潮玩盛世展」中12个原创IP公仔及7只4米高的本地原创IP充气公仔外，已完成第二阶段花车巡游的「香港潮流玩具花车」亦首次停泊维园，供市民近距离拍照留念。

冀更多潜力香港IP被看见

署理文创产业专员叶敏仪于开幕礼致辞时表示，「香港潮玩嘉年华」作为潮玩系列的压轴活动，既是阶段性成果的呈现，亦成功汇聚香港的创意能量。她指出，文创处一直支持本地设计师将灵感转化为具国际视野的原创IP。随着活动进入最后阶段，她很高兴能借此全方位展现香港创意产业的多元面貌，进一步激发跨界合作与创新思维，推动文创产业迈向更专业、更国际化的发展，让世界透过潮玩切身感受香港跃动不息的创意脉搏。

香港品牌玩具协会副会长伍鉴津表示，很高兴能与各界携手打造是次嘉年华，汇聚众多本地优秀设计师与IP，共同展现香港潮玩产业的蓬勃生态。他希望透过嘉年华让更多具潜力的香港IP被看见、被认识、被喜爱，同时强化香港在国际潮玩领域的影响力，为本地创作人搭建与全球市场接轨的桥梁，让香港创意故事在世界舞台上发光发亮。

伍鉴津认为，现时潮玩产业具备多项有利发展条件，包括大众对IP的认受性提升，以及本地IP设计趋向「贴地」与「贴心」，除造型可爱精美外，更融入情绪价值与情感表达，让消费者在压力大时可借此获得情绪纾缓。「未来当大家更接受新事物，不一定靓先可以成为受欢迎IP，大家可以认识当中深层意义，所以这个趋势我们觉得很乐观。希望大家给更多机会设计师，大家付款买玩具支持他们，整个行业才会发展得好。」

设计师盼政府合作「本地优先」

以充气公仔形式展出作品「Siu Ming The Reader」的设计师Kila Cheung表示，该作品自2013、14年创作，并以自己为原型。他很高兴能在本地以高达7米的造型展示出来，「今次是一个好好机会，让香港不同朋友可以展出自己的作品，亦让更多人认识，知道原来我们有好多设计师尝试做自己的原创作品」。他忆述，刚开始创作时「极度困难」，因为相比起大品牌，本地原创乏人问津，直至近年才多了香港人逐渐关注，「开始有自己人识欣赏，开始感受到支持。大家留意到其商业、艺术及文化价值，无疑增加对我们的支持。」

谈及与其他市场的比较，Kila Cheung称香港具备地理优势，生产上相当便利，而泰国、台湾等市场则接受能力较高，部分地区年轻人对新事物接受能力强、包容多元性大，即使相对小众的品牌，亦能引发兴趣，这对创作者颇为鼓舞。

另一位同样以充气公仔展出作品「UNI」的新晋设计师Kirsten Lie表示，虽然入行仅两年，但作品有幸即将在法国、爱尔兰、捷克等地推出。「今次很开心可以在本地展出，让大家知道其实我们是本地设计。虽然你们在外国旅行可以买到，但其实背后是一群香港人将不同文化融合在一起创作作品」。她认为香港人的设计很有特色，亦蕴含香港精神，期望政府能提供更多机会予本地原创角色，有任何合作可优先考虑本地创作，同时希望原创IP圈能百花齐放。

记者：何姵妤

摄影：何君健