宏福苑安置︱收购方案不包括宏志阁 黄伟纶：若过半业主有共识 乐意探讨收购

大埔宏福苑去年发生五级大火，至今近3个月，政府今日（21）公布宏福苑的长远安置方案。身兼应急住宿安排工作组组长的财政司副司长黄伟纶宣布，宏福苑长远安置方案不会收购宏志阁业权，惟指若业主能形成过半数共识，政府乐意与他们探讨可能性。如宏志阁能够成功达成收购，黄伟纶表示政府乐意看到这个结果，而政府需约额外9亿多元收购宏志阁，但需视乎进一步情况而定。

宏志阁与其他7座楼宇有根本区别

黄伟纶指未被火灾波及的宏志阁情况与其他7座楼宇有根本区别。虽然该处仍需进行必要维修，包括恢复消防供水系统、重新安装因搜救而爆破的大门、维修升降机并确保符合法例要求；同时也需处理物业管理服务恢复及相关地契与大厦公契事宜。

相关新闻：

宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿

宏福苑安置｜7座楼结构破坏严重 何永贤：不宜居住须拆卸 黄伟纶称原址可变公园 不发展住宅

黄伟纶表示，由于宏志阁仍然适宜居住，且政府必须尊重私有产权，因此现阶段的收购方案并不包括宏志阁。他强调，除非宏志阁的业主能达成高度共识，希望将该处纳入方案，否则政府难以进一步介入。若业主能形成过半数共识，政府乐意与他们探讨可能性。

「交换业权」属于市场交易

被问及其余7座受影响的居民可否与宏志阁业主「交换业权」，黄伟纶强调如宏志阁长远存在，「交换业权」行为属于市场交易，因为单位属于私人而非政府，租售需自行安排。

被问及如不清拆宏志阁如何厘清宏福苑地契、公契问题。黄伟纶指出问题非常复杂，如宏志阁长远存在，需要将宏志阁与宏福苑共余7幢受灾大厦的地契、及大厦公契分开，取代宏福苑业主立案法团的「合安管理有限公司」和民政及青年事务局会视乎情况处理。

明白宏福苑许多居民冀返回居所看看

被问及宏志阁的居民何时可以返回住处，黄伟纶表示明白宏福苑许多居民都希望返回居所看看，强调由政务司副司长卓永兴负责、民政及青年事务局麦美娟参与的工作小组正积极研究问题，如有进展会马上交代。

相关新闻：

宏福苑安置︱保险业联会：20亿火险赔偿非「每户派100万」 业权售予政府或更简单直接

