Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱收购方案不包括宏志阁 黄伟纶：若过半业主有共识 乐意探讨收购

社会
更新时间：17:07 2026-02-21 HKT
发布时间：17:07 2026-02-21 HKT

大埔宏福苑去年发生五级大火，至今近3个月，政府今日（21）公布宏福苑的长远安置方案。身兼应急住宿安排工作组组长的财政司副司长黄伟纶宣布，宏福苑长远安置方案不会收购宏志阁业权，惟指若业主能形成过半数共识，政府乐意与他们探讨可能性。如宏志阁能够成功达成收购，黄伟纶表示政府乐意看到这个结果，而政府需约额外9亿多元收购宏志阁，但需视乎进一步情况而定。

宏志阁与其他7座楼宇有根本区别

黄伟纶指未被火灾波及的宏志阁情况与其他7座楼宇有根本区别。虽然该处仍需进行必要维修，包括恢复消防供水系统、重新安装因搜救而爆破的大门、维修升降机并确保符合法例要求；同时也需处理物业管理服务恢复及相关地契与大厦公契事宜。

相关新闻：

宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿

宏福苑安置｜7座楼结构破坏严重 何永贤：不宜居住须拆卸 黄伟纶称原址可变公园 不发展住宅

黄伟纶表示，由于宏志阁仍然适宜居住，且政府必须尊重私有产权，因此现阶段的收购方案并不包括宏志阁。他强调，除非宏志阁的业主能达成高度共识，希望将该处纳入方案，否则政府难以进一步介入。若业主能形成过半数共识，政府乐意与他们探讨可能性。

「交换业权」属于市场交易

被问及其余7座受影响的居民可否与宏志阁业主「交换业权」，黄伟纶强调如宏志阁长远存在，「交换业权」行为属于市场交易，因为单位属于私人而非政府，租售需自行安排。

被问及如不清拆宏志阁如何厘清宏福苑地契、公契问题。黄伟纶指出问题非常复杂，如宏志阁长远存在，需要将宏志阁与宏福苑共余7幢受灾大厦的地契、及大厦公契分开，取代宏福苑业主立案法团的「合安管理有限公司」和民政及青年事务局会视乎情况处理。

明白宏福苑许多居民冀返回居所看看

被问及宏志阁的居民何时可以返回住处，黄伟纶表示明白宏福苑许多居民都希望返回居所看看，强调由政务司副司长卓永兴负责、民政及青年事务局麦美娟参与的工作小组正积极研究问题，如有进展会马上交代。

 

相关新闻：

宏福苑安置︱保险业联会：20亿火险赔偿非「每户派100万」 业权售予政府或更简单直接
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
57分钟前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
8小时前
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
影视圈
8小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT
台湾有网民指亲戚在香港转机时被海关偷护照，引发强烈质疑后才道歉。
台网民「屈」香港海关偷亲戚护照 遭围剿发文认衰
两岸热话
8小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
荃湾湾景广场 宽敞大厅富空间感 邻近荃湾西站
荃湾西3房户叫价890万 大厅宽敞富空间感 邻近荃湾西站海滨长廊｜笋盘
笋盘推介
7小时前
农历新年｜初四茶餐厅收加二 网民斥饮食界黑暗 黄家和：员工及临时工时薪较平时高三成
农历新年｜初四茶餐厅收「加二」网民批「抢钱」 黄家和：员工时薪较平时高三成
社会
2026-02-20 17:53 HKT