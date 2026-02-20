报贩协会倡延后全烟害警示包装实施日期 反对再加烟草税

政府原计划于2027年第二季同步推行「全烟害警示包装」与「完税标签制度」。报贩业界表示，鉴于标签制度细节及如何执行尚未确定，前线零售亦需时间清货，报贩业界建议将两项措施一并延后至最早2028年第一季才全面同步落实，并给予不少于12个月宽限期，以免中间出现「真空期」，沦为私烟集团疯狂敛财的黄金机会。另外，业界亦反对再进一步加烟税。

报贩协会：「全烟害警示包装」减低市民分辨白牌烟能力

香港报贩协会今日（20日）举行记者会，主席林长富表示，原则上支持两项措施同步实施，但「全烟害警示包装」要求所有烟草产品外观划一，除去品牌独有的防伪特征及设计，大幅减低前线销售及消费者分办完税烟及白牌烟的能力；亦变相降低了私烟的制作门槛及成本，私烟党无须再花钱模仿品牌，只需用最低成本印制统一的包装盒便可鱼目混珠。

林长富又指，在「完税标签制度」下，完税烟包装会印有海关的二维码及防伪特征，惟目前海关仍未敲定完税标签的大小及摆放位置。由于法例落实时间在即，林长富透露，海关指设计检查二维码用的手机应用程式研发需时，现阶段考虑在全港每区设置专用的检测仪器，让商贩及消费者带烟到特定地点检验。不过业界质疑在买卖香烟交易后，无法第一时间检验，若买家买烟后复返称有关烟品未完税要求退款，可能造成纠纷。

林长富强调，政府当初构思两项措施同步推行，正是考虑到单靠全烟害警示包装无法辨识真伪，必须配合标签制度方可执法。他直言，若果没有「完税标签制度」的支持，「全烟害警示包装」将是私烟集团最乐见的政策，因海关人员的执法难度将倍增，市面上的白牌烟或假烟将更难被发现，最终零售商、消费者、政府库房都是受害者的「三输」局面。

前线报贩忧统一包装后 私烟泛滥损公平经营

林长富担心，消费者为求买得安心，会索性转去连锁便利店买烟。南山邨报贩杨敏强指，「我们报贩日日紧守岗位，反而要受假烟涌现及消费者走晒双重打击，太不公道。 」他又提到，当所有包装一模一样，买了私烟后摆放出来，跟旁边的真烟一模一样，「都不怕被人看到是在吃私烟。」

林长富建议海关及政府有关部门，延后有关政策至最早2028年第一季正式落实，同时提供不少于12个月宽限期。

另外，近日有团体倡议在新一份《财政预算案》再次调高烟草税，报贩业界引述海关近日公布的2025年工作回顾指，部门去年执法的案件中，私烟罪行占了四分三，拘捕 28580人，相当于每日拘捕78人，数字不仅反映走私活动猖獗，更显示海关的执法资源正被私烟问题大幅占据。令人忧虑的是，尽管海关竭力打击私烟，疲于奔命，但全港各区零售点仍可轻易购得售价远低于烟草税的非法白牌烟，业界不认同目前是加烟草税的好时机。

记者：赵克平