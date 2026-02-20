渣打前客户经理涉收贿助中介16客开户  押4月再讯准保释

廉政公署落案起诉一名时任银行职员涉嫌收取中介人贿款，以协助对方转介的客户开立银行户口，每个成功开设的户口收贿500人民币。案件今早(20日)在东区裁判法院提讯。被告出庭应讯时没有答辩，案件押后至4月17日再讯，她获准继续保释。

潘秀珍，30岁，渣打银行(香港)有限公司前客户经理，被控一项串谋使代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。

被告于案发时在渣打银行中环一间分行工作，职责包括协助新客户开立银行户口。

控罪指被告涉嫌于2023年11月至2024年4月期间，从一名中介人接受贿款，以协助由对方转介的客户开立渣打银行的户口，每个成功开设的户口涉收贿500人民币。

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现被告涉嫌于案发期间协助16名由该中介人转介的客户成功开立银行户口，并收取贿款共8,000人民币。

