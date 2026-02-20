黎智英欺诈科技园上诉案 高院下周四宣判

壹传媒集团创办人黎智英及前行政总监黄伟强涉违反租契，容许力高顾问公司使用位于将军澳工业邨的苹果大楼，隐瞒科技园公司近21年。2人经审讯后被裁定两项欺诈罪成，黎智英被判囚5年9个月、罚款200万元及被取消担任公司管理层等资格8年，他不服定罪和刑罚，较早前向高等法院提出上诉。司法机构网页显示，该上诉案已排期下周四（2月26日）宣布判决。

黎智英与黄伟强同被控一项欺诈罪，指2人于2016年1月至2020年5月连同周达权及其他人，向科技园隐瞒将军澳工业邨骏盈街8号并非按租契用途使用，意图诈骗科技园。黎智英另被控一项欺诈罪，指他于1998年4月至2015年12月隐瞒工业邨公司，该处所非按1995年提案计划书、工业邨公司与壹传媒印刷有限公司1995年所订租契协议，及工业邨公司与苹果日报印刷公司于1999年所订租契使用。

案件编号：CACC223/2022

法庭记者：王仁昌