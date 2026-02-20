Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

护老院六旬翁不满被指开风扇制噪音 擸刀刺伤院友 求情称受挑衅冲动犯案 判监20月

社会
更新时间：13:25 2026-02-20 HKT
发布时间：13:25 2026-02-20 HKT

元朗护老院的院友在去年1月不满邻床六旬老翁一直开风扇产生噪音，继而与对方发生争执。在初起口角时，院友挑衅老翁「系咪好好打」，老翁一时冲动而取出约20厘米的刀刺向院友胸口，导致院友流血不止。老翁今早在区域法院承认有意图而伤人罪，辩方求情指被告入住护老院时间不久，尚未习惯生活模式，一时冲动才作出与其性格不乎的行为。暂委法官温绍明判刑时，念被告早前中风及行动不便，在狱中服刑的苦楚必定比常人高，终判处被告监禁20个月。

官接纳有良好品格因冲动犯案

69岁被告麦耀森，报称退休人士，被控有意图而伤人罪。控罪指麦于2025年1月17日，在香港新界元朗泰衡街大兴大厦2楼康德护老院有限公司内，意图使颜达明身体受严重伤害而非法及恶意伤害他。

温官判刑时斥，被告因风扇嘈音问题与院友起争执，继而向院友的胸口刺刀之举，实在极度危险，其行为有机会导致他人致命，案情严重。事主在案发后需要留院深切治疗部，及依赖呼吸机呼吸，可见事主当时伤势不轻。惟接纳被告有良好品格，仅在多年前有一次罚款的定罪纪录，念被告行动不便、身体不佳，在狱中服刑的苦楚必定比常人高，何况被告只刺向对方一次，而且仅因一时冲动而犯案，终判处被告监禁20个月。

辩方求情指，案发时被告与事主出现争执，事主亦有挑衅被告，惟闭路电视显示，被告刺伤对方后，发现自己铸成大错，已即时退后步伐，没有再向对方进一步攻击。辩方续称，被告属偶发性及一次性的犯案行为，被告已还押一年，身体情况大幅下降。辩方补充，被告早前任职散工，惟在2022年中风，导致行动不便，失去工作能力，而且父母双亡，遂于2024年入住涉案护老院。案发时由于入住护老院不久，尚未习惯护老院的生活模式，在与邻床发生争执后，才作出与其性格不符的行为。

被捕后称因风扇问题再遭挑衅下挥刀警告

案情指，被告与男事主颜达明是元朗康德护老院的邻床院友。案发日上午11时许，被告与颜因风扇问题起争执，颜不满被告一直开著风扇。二人为此争执，被告从床位走到邻床，右手持长约20厘米的刀，继而在颜面前挥舞。颜试图挡开不果，被告将刀插入颜的胸口位置，再从颜的胸口拔出刀。护老院职员听见尖叫声，即上前捉住被告，并报案求助。

被告在警诫下表示「（颜）系咁闹我，同逼埋嚟，我先用刀拮佢一下」。被告在录影会面中透露，二人因电风扇问题起争执，期间颜挑衅被告，问被告是否「好好打」，被告才取出刀警告颜不要走近自己，被告怕颜冲向自己，故向颜挥动刀，导致刀「轻轻揩到」颜，被告并非有意伤害颜。警方翻查闭路电视纪录，显示被告案发时举起右手持著的一把刀，颜则举起左手试图挡开被告，惟被告仍刺向颜一下，颜跌坐在轮椅上，其胸部及腹部位置流血。

颜被送院治理，医疗报告显示，颜左上腹位置有3厘米刺伤，伴有左侧肋软骨横断，另有心包积血及左侧血胸，而左侧膈肌有穿孔需进行缝合。颜接受手术后，在深切治疗部留医5日，期间需接受呼吸机辅助呼吸，在案发10日后出院。
 

案件编号：DCCC1061/2025
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
21小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
5小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
20小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
22小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
6小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
15小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
23小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
3小时前