护老院六旬翁不满被指开风扇制噪音 擸刀刺伤院友 求情称受挑衅冲动犯案 判监20月

元朗护老院的院友在去年1月不满邻床六旬老翁一直开风扇产生噪音，继而与对方发生争执。在初起口角时，院友挑衅老翁「系咪好好打」，老翁一时冲动而取出约20厘米的刀刺向院友胸口，导致院友流血不止。老翁今早在区域法院承认有意图而伤人罪，辩方求情指被告入住护老院时间不久，尚未习惯生活模式，一时冲动才作出与其性格不乎的行为。暂委法官温绍明判刑时，念被告早前中风及行动不便，在狱中服刑的苦楚必定比常人高，终判处被告监禁20个月。

官接纳有良好品格因冲动犯案

69岁被告麦耀森，报称退休人士，被控有意图而伤人罪。控罪指麦于2025年1月17日，在香港新界元朗泰衡街大兴大厦2楼康德护老院有限公司内，意图使颜达明身体受严重伤害而非法及恶意伤害他。

温官判刑时斥，被告因风扇嘈音问题与院友起争执，继而向院友的胸口刺刀之举，实在极度危险，其行为有机会导致他人致命，案情严重。事主在案发后需要留院深切治疗部，及依赖呼吸机呼吸，可见事主当时伤势不轻。惟接纳被告有良好品格，仅在多年前有一次罚款的定罪纪录，念被告行动不便、身体不佳，在狱中服刑的苦楚必定比常人高，何况被告只刺向对方一次，而且仅因一时冲动而犯案，终判处被告监禁20个月。

辩方求情指，案发时被告与事主出现争执，事主亦有挑衅被告，惟闭路电视显示，被告刺伤对方后，发现自己铸成大错，已即时退后步伐，没有再向对方进一步攻击。辩方续称，被告属偶发性及一次性的犯案行为，被告已还押一年，身体情况大幅下降。辩方补充，被告早前任职散工，惟在2022年中风，导致行动不便，失去工作能力，而且父母双亡，遂于2024年入住涉案护老院。案发时由于入住护老院不久，尚未习惯护老院的生活模式，在与邻床发生争执后，才作出与其性格不符的行为。

被捕后称因风扇问题再遭挑衅下挥刀警告

案情指，被告与男事主颜达明是元朗康德护老院的邻床院友。案发日上午11时许，被告与颜因风扇问题起争执，颜不满被告一直开著风扇。二人为此争执，被告从床位走到邻床，右手持长约20厘米的刀，继而在颜面前挥舞。颜试图挡开不果，被告将刀插入颜的胸口位置，再从颜的胸口拔出刀。护老院职员听见尖叫声，即上前捉住被告，并报案求助。

被告在警诫下表示「（颜）系咁闹我，同逼埋嚟，我先用刀拮佢一下」。被告在录影会面中透露，二人因电风扇问题起争执，期间颜挑衅被告，问被告是否「好好打」，被告才取出刀警告颜不要走近自己，被告怕颜冲向自己，故向颜挥动刀，导致刀「轻轻揩到」颜，被告并非有意伤害颜。警方翻查闭路电视纪录，显示被告案发时举起右手持著的一把刀，颜则举起左手试图挡开被告，惟被告仍刺向颜一下，颜跌坐在轮椅上，其胸部及腹部位置流血。

颜被送院治理，医疗报告显示，颜左上腹位置有3厘米刺伤，伴有左侧肋软骨横断，另有心包积血及左侧血胸，而左侧膈肌有穿孔需进行缝合。颜接受手术后，在深切治疗部留医5日，期间需接受呼吸机辅助呼吸，在案发10日后出院。



案件编号：DCCC1061/2025

法庭记者：黄巧儿