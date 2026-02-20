Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

简朴房条例下月生效 何永贤：研增市区过渡屋供应 助㓥房户原区安置

更新时间：13:18 2026-02-20 HKT
发布时间：13:18 2026-02-20 HKT

《简朴房条例》将于下月一日起正式生效，届时政府将开始接受登记及「简朴房」认证申请。业主须于一年内完成登记，其后可享有36个月的宽限期进行相关改建工程。房屋局局长何永贤表示，政府正研究增加市区过渡性房屋供应，以协助受影响的㓥房户能够原区安置。

何永贤今（20日）接受电台访问时透露，正研究预留更多市区过渡性房屋项目作缓冲用途，并尽量为有需要住户安排入住设有无障碍设施的单位。她指出，当局近日正检视观塘区一间空置校舍，探讨改建成过渡性房屋的可行性；若计划落实，预计可提供超过100个单位。该校舍设有礼堂及活动室，特别适合有儿童的家庭入住。她同时呼吁私人业主，如有合适单位可改装作过渡性房屋，欢迎主动联络政府，以增加市区过渡屋供应。

获编配入住公屋数目较新登记申请人数多

在公屋供应方面，何永贤表示，近年政府加快兴建公屋，连续两年录得获编配入住公屋的申请数目，多于同年新登记公屋申请人数，其中去年就多近6300宗，是房委会历来首次出现此情况，反映政府正逐步消化轮候人数。数据亦显示，一般公屋申请数目，由2021年15.4万宗，最新下降至10万多宗，希望能保持跌势。 

打击滥用公屋见成效 会审慎处理每宗个案

至于打击滥用公屋方面，何永贤指相关工作已见成效，当局会审慎处理每宗个案，包括联同社署仔细评估住户实际情况。近期亦邀请非牟利机构协助加强房屋署前线人员的专业培训。此外，政府聆听社会意见后，已大幅增加上诉委员会中具社福及医疗背景的成员比例，更专业理解每宗个案。

被问及政府计划今年研究重推公屋「租者置其屋计划」，何永贤表示，会审慎考虑出售单位的数目及定价，并需仔细研究如何应对日后混合业权可能带来的屋苑管理问题。

回顾过去三年半的工作，何永贤坦言每年均面对不少挑战，包括推动简约公屋、落实《简朴房条例》，以及处理宏福苑居民的长远安置问题等。她强调，房屋局一直以提升市民居住质素为目标，纵然挑战不断，团队不会停下脚步。她会以最乐观积极的态度，带领团队做多些，希望市民每日都能怀抱盼望，迈向有更理想的居所。

