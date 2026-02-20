中英街或最快下月开放 姚柏良：「团进团出」形式更有效照顾旅客及保安

政府自2022年6月起逐步开放沙头角禁区，有消息指最快下月容许非沙头角居民以「团进团出」形式，进入沙头角禁区内的中英街参观，初期每日设约200个名额的上限。立法会议员姚柏良认为，初期以「团进团出」形式开放中英街较合适，由导游带领及讲解，在保安及照顾旅客方面都更为有效。

姚柏良今早（20日）在电台节目表示，旅游业界自2022年起一直推动逐步开放沙头角禁区。他指出，首阶段开放主要集中在码头，以往需从马料水码头前往的偏远小岛，如鸭洲、吉澳、荔枝窝，甚至东平洲，现在都可以从沙头角码头出发，节省不少交通时间。

建议将旅游辐射范围扩展至周边区域

姚柏良强调，沙头角本身拥有深厚的历史文化底蕴，其中中英街更是全球独一无二，「可以一只脚踏著深圳，一只脚踏著香港」，极具特色。不论是本地市民、内地旅客，或是海外华侨，都对揭开中英街的神秘面纱充满兴趣。

姚柏良指出，沙头角禁区开放约两年来，在本土旅游方面发挥了一定作用，至今已有约30万名本地居民申请进入沙头角旅游，并进一步带动鸭洲、吉澳及荔枝窝等地的跳岛游，但目前仍以本地游客为主。

他建议，中英街开放后，可将旅游辐射范围扩展至周边区域，例如毗邻新开放的红花岭郊野公园，并串联区内的历史文化古迹、古村落及跳岛游路线，甚至可考虑与大埔工业区的工业旅游结合，打造多元化的旅游路线。政府应及早制定「蓝绿康乐旅游生态圈」，结合印洲塘海岸、大鹏湾一带、红花岭郊野公园及沙头角墟，打造具特色的旅游产品，相信有助吸引更多海外旅客。

待运作畅顺有空间逐步增加名额

他认为，初期以「团进团出」形式有限度、有节制地开放中英街是较合适的做法，由导游全程带领及讲解，既能确保旅客安全，亦能更有效管理秩序，防止旅客误闯深圳边境。

姚柏良补充，目前当局尚未公布具体推行时间表及详情，但考虑到保安问题，建议开放初期中英街作为试点，每日配额约200人较为合适。待运作畅顺后，绝对有空间逐步增加名额，进一步推动沙头角旅游发展。

