Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

直播｜黄伟纶召开记者会 公布宏福苑长远居住安排方案

社会
更新时间：13:02 2026-02-21 HKT
发布时间：13:02 2026-02-21 HKT

大埔宏福苑大火发生近3个月，政府在1月中透过「一户一社工」向宏福苑居民派发问卷，收集居民对长远安置的意见，《星岛》报道政府极大机会收购宏福苑业权，不会考虑「原址重建」方案。政府今日公布，财政司副司长黄伟纶将在今日下午3时召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。房屋局局长何永贤和房屋局副秘书长章景星亦会出席。

相关新闻：大棋盘︱宏福苑长远安置方案快公布 消息：政府拟收购业权 放弃原址重建 

若收购业权 保险索偿权会转移给政府

李家超日前落区时接受传媒访问，表示政府制定长远安置方案时，要归纳和克服三方面问题，包括处理不同家庭需求、涉及公共保险问题，包括业权和法律争拗，以及保险赔偿的复杂性。

火灾发生后，坊间有说法指火险赔偿上限达20亿元，以宏福苑近2000户计，每户可平分约100万元。不过保险业联会行政总监刘佩玲指出，若业主决定将业权统一出售予政府，保险索偿权亦会随之转移给政府，业主则获得出售业权的现金。

政府早前问卷提及的长远安置方案： 

预计入伙/可用时间 项目名称/安置方式 (地区/项目类别)
2026年9月底 九龙湾 盛致苑 (跨区/绿置居2025)
2027年8月底 锦田 汇熙苑 (跨区/居屋2025)
2027年9月底 东涌 裕丰苑 (跨区/居屋2025)
2028年7月底 屏山 朗风苑 (跨区/居屋2025)
2028年10月底 启德 启阳苑 (跨区/居屋2025)
2028年12月底 将军澳 影辉苑 (跨区/居屋2025)
最快2029年 大埔颂雅路西选址 (原区/新发展项目)
最快2033年 大埔广福公园选址  (原区/新发展项目)
2035年或之后 大埔宏福苑原址  (原区/原址重建)

相关新闻：

大棋盘︱宏福苑长远安置方案快公布 消息：政府拟收购业权 放弃原址重建 

宏福苑安置︱保险业联会：20亿火险赔偿非「每户派100万」 业权售予政府或更简单直接

宏福苑安置｜李家超探望宏福苑居民 促工作组过年亦要「马不停蹄」 短期内落实公布安置方案

宏福苑安置︱相当高比例业主冀政府收购业权 有人关注收购价 李家超：确保公帑合理运用 

宏福苑安置︱原址重建难实行？何永贤：难长期负担租津 颂雅路西2029年落成「仍可考虑延长一两年」                                                                                        

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
23小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
02:06
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
5小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
日本福冈有兽父强奸两名亲女。iStock
日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎
即时国际
4小时前
AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
将军澳AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
影视圈
5小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
3小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
19小时前
农历新年｜初四茶餐厅收加二 网民斥饮食界黑暗 黄家和：员工及临时工时薪较平时高三成
农历新年｜初四茶餐厅收「加二」网民批「抢钱」 黄家和：员工时薪较平时高三成
社会
21小时前