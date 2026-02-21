宏福苑长远安置｜政府下午召开记者会 公布安排方案

大埔宏福苑大火发生近3个月，政府在1月中透过「一户一社工」向宏福苑居民派发问卷，收集居民对长远安置的意见，《星岛》报道政府极大机会收购宏福苑业权，不会考虑「原址重建」方案。政府今日公布，财政司副司长黄伟纶将在今日下午3时召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。房屋局局长何永贤和房屋局副秘书长章景星亦会出席。

若收购业权 保险索偿权会转移给政府

李家超日前落区时接受传媒访问，表示政府制定长远安置方案时，要归纳和克服三方面问题，包括处理不同家庭需求、涉及公共保险问题，包括业权和法律争拗，以及保险赔偿的复杂性。

火灾发生后，坊间有说法指火险赔偿上限达20亿元，以宏福苑近2000户计，每户可平分约100万元。不过保险业联会行政总监刘佩玲指出，若业主决定将业权统一出售予政府，保险索偿权亦会随之转移给政府，业主则获得出售业权的现金。

政府早前问卷提及的长远安置方案：

预计入伙/可用时间 项目名称/安置方式 (地区/项目类别) 2026年9月底 九龙湾 盛致苑 (跨区/绿置居2025) 2027年8月底 锦田 汇熙苑 (跨区/居屋2025) 2027年9月底 东涌 裕丰苑 (跨区/居屋2025) 2028年7月底 屏山 朗风苑 (跨区/居屋2025) 2028年10月底 启德 启阳苑 (跨区/居屋2025) 2028年12月底 将军澳 影辉苑 (跨区/居屋2025) 最快2029年 大埔颂雅路西选址 (原区/新发展项目) 最快2033年 大埔广福公园选址 (原区/新发展项目) 2035年或之后 大埔宏福苑原址 (原区/原址重建)

