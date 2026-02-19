Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初三贺岁马︱沙田马场逾2万旅客入场创历来赛马日最高 全日逾9.8万人入场

社会
更新时间：16:09 2026-02-19 HKT
发布时间：16:09 2026-02-19 HKT

今日大年初三（19日），沙田马场举行农历新年贺岁赛马，气氛热闹鼎盛，可谓「爆场」。全日共有逾20,395名旅客入场，创历来赛马日最高，总入场人数达98,185。此外，马会今季举行了47个赛马日，累积入场旅客人数高达209,541，已超过上季全年的195,786人次。

陈慧琳郭富城现身贺岁

更令人振奋的是，单计今日的强劲入场数字，已推动今个马季（开季至今）的总入场旅客人次，成功超越上季整个马季的19.57万总和。这不仅显示赛马运动的吸引力持续攀升，更印证香港旅游业强劲复苏，大型盛事对旅客的号召力有增无减。

马场内人头涌涌，无论是公众席或会员厢座均气氛高涨，大家一边欣赏精彩赛事，一边为心仪马匹打气，而第一场开跑前，歌星陈慧琳先在场献唱贺岁，另有马会马年大使郭富城亮相，与众同度热闹喜庆的农历新年。

