Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初三贺岁马︱沙田马场近2万旅客入场 推动马季总入场旅客人次超越上季

社会
更新时间：16:09 2026-02-19 HKT
发布时间：16:09 2026-02-19 HKT

今日大年初三（19日），沙田马场举行农历新年贺岁赛马，气氛热闹鼎盛，可谓「爆场」。截至下午，已经有逾2万名旅客入场，感受骏马奔腾的节庆气氛，场面欢腾。

陈慧琳郭富城现身贺岁

更令人振奋的是，单计今日的强劲入场数字，已推动今个马季（开季至今）的总入场旅客人次，成功超越上季整个马季的19.57万总和。这不仅显示赛马运动的吸引力持续攀升，更印证香港旅游业强劲复苏，大型盛事对旅客的号召力有增无减。

马场内人头涌涌，无论是公众席或会员厢座均气氛高涨，大家一边欣赏精彩赛事，一边为心仪马匹打气，而第一场开跑前，歌星陈慧琳先在场献唱贺岁，另有马会马年大使郭富城亮相，与众同度热闹喜庆的农历新年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
20小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
8小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
2026-02-18 12:50 HKT
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 母闻噩耗崩溃最快周六抵台认尸
两岸热话
3小时前
公屋舞狮舞入单位 逼爆大门动作劲可爱 住户自爆封利是银码｜Juicy叮
00:21
公屋舞狮舞入单位 逼爆大门动作劲可爱 住户自爆封利是银码｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
20小时前
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
13小时前
新春家居铺「金砖」炫富？ 大力老鼠推网入屋乱踩老鼠胶 网民献终极灭鼠妙计｜Juicy叮
新春家居铺「金砖」炫富？ 大力老鼠推网入屋乱踩老鼠胶 网民献终极灭鼠妙计｜Juicy叮
时事热话
6小时前
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
11小时前