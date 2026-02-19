Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜初三贺岁马开幕 陈茂波罗淑佩为醒狮点睛

社会
更新时间：12:26 2026-02-19 HKT
发布时间：12:26 2026-02-19 HKT

今日（19日）是大年初三「赤口」，传统上不拜年，沙田马场下午举行11场新春「贺岁马」。《星岛头条》记者早上到场视察，见马场内气氛热烈，人山人海。财政司司长陈茂波和文化体育及旅游局局长罗淑佩出席开幕典礼，同场亦有歌星陈慧琳及组合农夫献唱，以及玄学顾问麦玲玲分享开运贴士。

赛事开始前举行开幕典礼，陈茂波和罗淑佩担任主礼嘉宾，并偕同马会主席廖长江及马会行政总裁应家柏等，为醒狮进行点睛仪式。马会邀请歌星陈慧琳献唱出多首贺年歌曲，并献唱《大日子》等经典歌曲；随后组合农夫亦与堪舆学家麦玲玲合唱《风生水起》，麦玲玲更向马迷分享马年旺财秘诀。

现场亦有贺年舞狮汇演，骑师们拿着挥春出场，并以广东话向马迷拜年，众多马迷聚集在看台边观看开幕仪式。

记者：赵克平
摄影：汪旭峰

 

