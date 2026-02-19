天气｜干完又潮湿！今午多区湿度跌落60%以下 天文台料初六最热26°C 湿度达95%

东北季候风正影响广东沿岸。天文台指今日（19日）正午时分，本港多处地区的相对湿度降至60%以下。随较潮湿的偏东气流会在下周初至中期影响华南沿岸，天文台预料，周日（22日）天气大致多云，日间部分时间有阳光及温暖，气温最高达26°C，湿度介乎65%至95%。

今午部分时间有阳光及干燥

天文台预料本港下午部分时间有阳光及干燥，介乎18°C至23°C。今晚大致多云。吹和缓至清劲东至东北风。

初六多云最高26°C

现时影响广东沿岸的东北季候风会逐渐缓和，未来两三日该区日间温暖，明日（20日）及周末期间部分时间有阳光，日间温暖，明日气温介乎19°C至25°C，周六（21日）介乎20°C至25°C，周日（22日）天气大致多云，日间部分时间有阳光及温暖，最高达26°C。

下周四、周五湿度高达80%至95%

天文台预料较潮湿的偏东气流会在下周初至中期影响华南沿岸，该区云量增多及有微雨，下周一（23日）大致多云，有一两阵微雨，气温介乎20°C至23°C；下周二（24日）同样大致多云，有一两阵微雨，气温介乎21°C至25°C。而一道低压槽会在下周后期影响华南，下周四（26日），多云，有一两阵微雨，湿度介乎80%至95%；下周五（27日）天气多云，有几阵雨。早晚沿岸有薄雾，气温介乎22°C至25°C，湿度介乎80%至95%。