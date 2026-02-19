Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜干完又潮湿！今午多区湿度跌落60%以下 天文台料初六最热26°C 湿度达95%

社会
更新时间：12:45 2026-02-19 HKT
发布时间：12:45 2026-02-19 HKT

东北季候风正影响广东沿岸。天文台指今日（19日）正午时分，本港多处地区的相对湿度降至60%以下。随较潮湿的偏东气流会在下周初至中期影响华南沿岸，天文台预料，周日（22日）天气大致多云，日间部分时间有阳光及温暖，气温最高达26°C，湿度介乎65%至95%。

今午部分时间有阳光及干燥

天文台预料本港下午部分时间有阳光及干燥，介乎18°C至23°C。今晚大致多云。吹和缓至清劲东至东北风。

初六多云最高26°C

现时影响广东沿岸的东北季候风会逐渐缓和，未来两三日该区日间温暖，明日（20日）及周末期间部分时间有阳光，日间温暖，明日气温介乎19°C至25°C，周六（21日）介乎20°C至25°C，周日（22日）天气大致多云，日间部分时间有阳光及温暖，最高达26°C。

下周四、周五湿度高达80%至95%

天文台预料较潮湿的偏东气流会在下周初至中期影响华南沿岸，该区云量增多及有微雨，下周一（23日）大致多云，有一两阵微雨，气温介乎20°C至23°C；下周二（24日）同样大致多云，有一两阵微雨，气温介乎21°C至25°C。而一道低压槽会在下周后期影响华南，下周四（26日），多云，有一两阵微雨，湿度介乎80%至95%；下周五（27日）天气多云，有几阵雨。早晚沿岸有薄雾，气温介乎22°C至25°C，湿度介乎80%至95%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
17小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
2026-02-18 12:50 HKT
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
5小时前
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
10小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
4小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
21小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
17小时前
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
8小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
18小时前