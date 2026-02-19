Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

玛丽医院义工织冷帽向宝宝送暖　医生创作对联为家长添正能量

社会
更新时间：07:00 2026-02-19 HKT
发布时间：07:00 2026-02-19 HKT

现今社会商品应有尽有，人工智能潜力无穷，但手工制品及手写心意的「含金量」不跌反升。玛丽医院义工张玉莲（Joyce）及医生苏文庭，分别透过编织冷帽及创作对联，祝福马年宝宝及新年期间仍需住院的宝宝，同时为家长送上正能量。

玛丽医院妇产科和儿童及青少年科，今年安排义工为首批12位初一出生或需留院的宝宝，送上人手编织的小马造型冷帽，寓意骏马报喜、福马临门、马到平安。院方表示，初生宝宝需要温暖及安全感，冷帽正有助保持体温，让母婴肌肤接触，宝宝更安稳地感受母亲心跳，增加母乳喂哺成功机会，是既窝心又实用的礼物。


77岁义工独力制作　每顶帽平均织两天


冷帽均采用防敏感「BB冷」，由77岁的病人资源中心义工Joyce独力制作，每顶帽平均织两天。Joyce忆述，十年前农历新年期间中风住院，曾一度情绪低落，后来受院内医护及病友激励，决定参与义工服务，「帮到人同时帮到自己」。现已「抱孙」的她又提到，自己多年前也曾经历女儿早产，理解为人父母的艰难，「照顾早产婴真的不简单，每天喂奶次数更频密，几乎没有空间时间。」

 

玛丽医院义工张玉莲（中）及医生苏文庭(右)，分别透过编织冷帽及创作对联，祝福马年宝宝及新年期间仍需住院的宝宝。
玛丽医院义工张玉莲（中）及医生苏文庭(右)，分别透过编织冷帽及创作对联，祝福马年宝宝及新年期间仍需住院的宝宝。


 

「我会对顶帽说，祝福宝宝身心健康，健康快乐成长。有时话语好像没有意思，但我希望祝福是大大的。」Joyce认为新生命为家庭带来温馨，为求「马形」一目了然，她今年突破自我，先后织出帽身、五官等部件，以针线缝合，最终收获满意成品，「最难是眼部，因为很细粒，比较难控制，有时手松会『大细眼』。一加上马鬃，人家立刻说像，那刻我真的很开心。」


一人队伍　我会继续坚持下去


翻查2018年旧闻，织冷帽义工曾达6名，当年可织出30顶狗仔造型冷帽（当年是狗年）。被问到现时这支「一人队伍」仍能持续多久？Joyce说，只要能力许可，不会言休，「有些人织是自己织来『靓』，无法长时间织这么多顶帽；有些人有热情，但又能否坚持这么多年呢？我相信我会继续坚持下去，做到我自己做不到为止。」


我很骄傲的是我亲手写


玛丽医院儿童及青少年科副顾问医生苏文庭，亦拥有一对「巧手」。十多年间，他以宝宝名字为首，创作出约100组5字或7字对联；这些对联新春时会写成挥春，放在宝宝的保温箱。苏表示，部分宝宝出生后需在深切治疗部留医，冀透过独特方式行多一步，「可能人工智能都做到，但我很骄傲的是，我亲手写，真的用时间、心机想，希望有温度、有诚意，家长会感受到。」

 

玛丽医院儿童及青少年科副顾问医生苏文庭十多年间，以宝宝名字为首，创作出约100组5字或7字对联。
玛丽医院儿童及青少年科副顾问医生苏文庭十多年间，以宝宝名字为首，创作出约100组5字或7字对联。

近年出生率下降，父母对下一代的期望有否转变？苏指，天下父母皆希望子女健康快乐成长，「反而没有甚么人跟我讲，真的想子女读书很厉害，想大富大贵。」但他提到，近年取名用字越来越阔濶，部分「师傅」更用到生僻字，增加创作对联的难度，「最耐试过两三日才写到。有方法可以『兜过去』，譬如用谐音、或者不当这些字是词语（接）驳落去，出来的效果或者不是最『靓』，但制成品都过得去，家长都满意，苦笑说未料到会用生僻字。」


第二季推出「音乐治疗计划」


近期，苏文庭以毛笔字，为早产双胞胎「予昕」及「信恩」，书写「予常喜乐颂德善，昕然豁达添健康」及「信望仁爱迎幸福，恩典奇妙赐平安」两组对联。他称，两兄弟出生时状况欠佳，现已两个多月大，「有大步揽过的感觉」，希望送上温暖祝福，「无论他们将来想做甚么，读书如何，想做甚么工作，我都希望他们幸福、健康、平安。」

院方补充，会持续加强医社合作，包括预计今年第二季在儿科推出「音乐治疗计划」，每周定期到病房探访曾遭虐待、患厌食症的住院儿童，期望纾缓他们的焦虑情绪。

记者 萧博禧

