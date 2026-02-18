Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年初二烟花︱李家超 : 将带领政府与全港市民跑出新速度、创出新成绩

社会
更新时间：21:03 2026-02-18 HKT
发布时间：21:03 2026-02-18 HKT

今日是大年初二，行政长官李家超晚上和太太到湾仔观赏「马到功成耀香江」马年烟花汇演，与维港两岸数以十万市民和游客一起观赏璀璨烟花的壮丽画面，共庆新春。他表示，今年汇演历时约23分钟，合共31,888枚烟花在维港上空绽放。8幕汇演糅合骏马元素及吉祥符号，呈现万马奔腾的磅礡气势 ，寓意马年旗开得胜。

港人同心协力  为香港繁荣稳定全力奋进  共创更美好未来

李家超于社交平台发文，指马年奔腾而至，让港人同心协力，为香港繁荣稳定全力奋进，共同开创更美好的未来。他将带领特区政府与全港市民一同昂首阔步、勇往直前，跑出新速度、创出新成绩！

李家超出席「马到功成耀香江」马年烟花汇演致辞时表示，祝愿马年家家兴旺，人人一马当先。他指骏马昂首，辞旧迎新。今年是国家十五五规划的开局之年。香港会马不停蹄，改革求进，主动对接十五五规划，积极融入国家发展大局。继续发挥香港在一国两制下，背靠祖国，联通世界的独特优势，为国家高质量发展贡献香港力量。

他感谢香港赛马会赞助今晚的烟花汇演，为马年增添祝福与喜悦。相信马会横跨全年的马年系列活动，会吸引更多旅客来到香港，进一步推动旅游发展。

 

