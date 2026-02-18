年初二烟花︱马会呈献烟花汇演闪耀维港 港穗双城联动 骏马迎新岁

香港赛马会独家赞助的「马到功成耀香江」马年烟花汇演今晚（18日）在香港上演，维港上空绽放壮丽的烟花；同时，广州从化亦有无人机及烟花表演庆祝马年来临，由马会独家支持。两项盛事均属马会马年系列活动，系列横跨全年，彰显马匹及赛马深深植根社区的独特角色。马会主席廖长江在香港会议展览中心参与马会举办的仪式时致辞，指马年对马会而言别具意义，马会推出马年系列活动，包括赞助大年初二烟花汇演，颂扬人马的深厚情谊，以及赛马运动多年来对香港持续发展的贡献，并与市民和旅客共迎新春。

烟花汇演糅合骏马元素及吉祥符号

在香港，马会呈献的烟花汇演历时23分钟，序幕以高密度烟花送旧迎新，随后糅合骏马元素及吉祥符号，送上新年祝福。马蹄铁图案、「HKJC」及「WIN」字样象征骏马启程，营造赛马的刺激气氛。31,888枚烟花照亮维港，以万马奔腾的磅礡气势迎接马年。

一众嘉宾在烟花汇演开始前，在香港会议展览中心参与马会举办的仪式。主礼的行政长官李家超致辞时表示，今年是国家「十五五」规划的开局之年，香港必定马不停蹄、改革求进，主动对接「十五五」规划，积极融入国家发展大局，继续发挥香港在「一国两制」下「背靠祖国、联通世界」的独特优势，为国家高质量发展贡献香港力量。他感谢香港赛马会赞助今晚的烟花汇演，为马年增添祝福和喜悦；并祝愿祖国繁荣昌盛，香港百业兴旺。

廖长江：马会秉持致力建设更美好社会宗旨

马会主席廖长江表示，马年对马会而言别具意义。香港的世界级赛马，以及持续发展的马术运动，令本港引以为傲；马会推出马年系列活动，包括赞助大年初二烟花汇演，颂扬人马的深厚情谊，以及赛马运动多年来对香港持续发展的贡献，并与市民和旅客共迎新春，「多年来，马会秉持致力建设更美好社会的宗旨，在提供世界级赛马及马匹运动娱乐的同时，马会协助香港特区政府打击非法赌博，并透过其独特的综合营运模式，将博彩需求转化为重要的经济贡献，带来就业机会、税款及慈善捐款。如今，马会已跻身全球最大的慈善捐助机构之一，由始至终以服务香港为目标。这一切的成就，都离不开『马』。」

广州从化亦于大年初一（2月17日）及今晚上演「金马迎春．福暖从城」低空光影烟花汇演活动，获香港赛马会独家支持。1,200架无人机编织空中光影画卷，与璀璨烟花互相辉映，融入香港赛马元素，打造两地同庆、跨城共赏的大型节庆盛事，寄托马年的美好祝愿。而今年马会的重点之一，就是10月起在广州从化马场，举办世界级的常规赛马赛事，标志著马会支持粤港澳大湾区、乃至国家的马产业发展，迈进新里程。