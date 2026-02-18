Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德体育园办新春嘉年华 即日起8辆贺年花车进驻 国际级队伍献技

社会
更新时间：17:00 2026-02-18 HKT
发布时间：17:00 2026-02-18 HKT

今年新春好去处又多一个！「新春国际汇演之夜」的8辆贺年花车于大年初二（18日）起首度进驻启德体育园，一连九日供市民免费观赏。年初二及年初三更有多支国际表演队伍现场献技，为这个全新地标增添浓厚节日气氛。

8架花车首度进驻日夜打卡皆宜

由大年初二至年初十（2月18日至26日），8辆来自香港旅游发展局、国泰等机构的精致贺年花车，将首度驶入启德体育园，并于园区内的水连天、中央广场及渡行径三个位置展出。花车展览由上午9时至晚上10时开放，并会于下午5时30分起亮灯，市民及旅客可近距离欣赏，日夜感受不同风景。

年初二三限定国际汇演队伍献技

为进一步炒热气氛，多支参与汇演的国际级表演队伍于年初二及年初三（2月18及19日）下午2时30分至6时30分，在启德体育园的水连天及中央广场作现场演出，带来舞蹈、杂技等高水准表演，让市民感受前所未有的嘉年华体验。

此外，启德体育园纪录片《筑梦启德》公众观赏将加场至2月27日，让更多市民走进「香港主场」，感受园区由蓝图走到现实的筑梦历程。观赏后完成简短问卷即可获得CAFÉ by LUBUDS咖啡券乙张，可兑换一杯价值港币45元或以下的饮品。

活动详情一览：

香港新春节庆—花车展览

  • 日期：2026年2月18至26日（年初二至年初十）
  • 时间：上午9时至晚上10时
  • 花车亮灯时间：下午5时30分起
  • 地点：启德体育园
  1. 「水连天」
  2. 中央广场
  3. 渡行径

香港新春节庆—花车展览现场表演

  • 日期：2026年2月18及19日（年初二及年初三）
  • 时间：下午2时30分至6时30分
  • 地点：启德体育园「水连天」、中央广场

《筑梦启德》公众观赏

  • 即日起至2026年2月27日
  • 汇丰呈献启德展馆（#启德主场馆F闸旁）
  • 免费入场
  • 报名

