贺岁烟花︱今晚8时维港上空绽放 港铁加强列车服务 天文台 : 云底较高无阻观赏

年初二贺岁烟花今晚 ( 18日 ) 8时于维港上空绽放，今年新春烟花汇演由香港赛马会赞助，主题为「马到功成耀香江」，历时 23分钟、合共8幕的烟花汇演，将发放31,888枚烟花，并糅合骏马元素及吉祥符号，与全港市民及访港旅客共庆新春。港铁表示，7条铁路线，包括观塘线、荃湾线、港岛线、南港岛线、屯马线、东铁钱及东涌线将加强服务，方便市民及旅客前往维港两岸观赏烟花，以及在散场时疏导乘客。天文台预料预计今晚云量逐渐增多，但云底较高，所以对观赏烟火的影响不大。

港岛线下午5时至晚上8时加密班次 大约每3.1分钟一班车

其中港岛线于下午5时至晚上8时加密班次，大约每3.1分钟一班车，至晚上8时至10时半更加密至每3分钟一班车；而荃湾线晚上8时至11时半，大约每3分钟一班车；观塘线晚上8时至10时30分，每3.6分钟一班车，南港岛线及东涌线，则分别于晚上8时至11时30分及晚上8时至10时，大约6分钟一班车。至于东铁线晚上8时至9时半，金钟至上水约每3.3分钟一班车，金钟至罗湖/落马州方向，约每6.7分钟一班车。

港铁今晚加强列车班次。

今年烟花汇演分为8幕，各具特色。首幕《骏马启程》，高密度的开幕烟花如骏马冲出，为汇演揭开序幕。紧接有礼花弹层层推进，营造万马奔腾的气势，突显马年昂然起步的力量。第二幕《共庆新春》，维港上空绽放「8」字型礼花弹和金元宝造型烟花，祝愿市民在马年财源广进、家肥屋润、丁财两旺。第四幕《和谐愿景》有星光般的礼花弹，如同一匹匹奔向远方的和平之马，为世界注入爱与希望的力量。此幕亦以「吉」字烟花为香港送上祝福。压轴一幕《马到功成》，大型锦冠礼花弹绽放，并以大密度的连环烟花作结，祝愿祖国繁荣昌盛、人人心想事成。

农历马年对独家赞助烟花汇演的香港赛马会而言别具意义。马会早前表示，「马」在文化中代表坚忍与力量，与香港「我做得到」的精神深深呼应。为迎接马年，马会举办一系列涵盖多个新春节目的庆祝活动。除了今晚的烟花汇演，明日年初三（19日），沙田马场将举行「2026马年赛马日」，安排连串精彩赛事及活动，与市民及旅客一同迎新禧、接马年。