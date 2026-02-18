Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年初二烟花︱「马到功成耀香江」汇演闪亮夜空 数以十万计市民和旅客维港两岸观赏

社会
更新时间：19:43 2026-02-18 HKT
发布时间：18:25 2026-02-18 HKT

2026年农历新年烟花汇演于马年大年初二（2月18日）晚上8时在维港上空发放。是次烟花汇演由文化体育及旅游局统筹，并获香港赛马会赞助。烟花汇演以「马到功成耀香江」为主题，将发放31,888枚礼花弹。行政长官李家超致辞时表示，今晚维港两岸数以十万计的市民和旅客，热切期待烟花汇演的来临。历时23分钟的烟花在维港璀璨夜空，呈现万马奔腾的磅礴气势，寓意马年旗开得胜。马年奔腾之际，同心协力为香港的繁荣稳定全力奋进，共同开创更美好的未来。

李家超 : 香港新一年跑出新速度  创出新成绩

李家超祝愿马年家家兴旺，人人一马当先。他指骏马昂首，辞旧迎新。今年是国家十五五规划的开局之年。香港会马不停蹄，改革求进，主动对接十五五规划，积极融入国家发展大局。继续发挥香港在一国两制下，背靠祖国，联通世界的独特优势，为国家高质量发展贡献香港力量。

他又感谢香港赛马会赞助今晚的烟花汇演，为马年增添祝福与喜悦。相信马会横跨全年的马年系列活动，会吸引更多旅客来到香港，进一步推动旅游发展。他祝愿祖国繁荣昌盛，香港百业兴旺。新一年一同昂首阔步，勇往直前，跑出新速度，创出新成绩。

廖长江 : 推出马年系列活动  与全城共庆同欢

马会主席廖长江表示，赛马运动在香港深受市民欢迎，早已成为社会日常。不但能够体现「我做得到」的香港精神，更加是香港繁荣稳定的标记。在一国两制下，香港赛马已发展成为全球的业界翘楚。香港赛驹在国际赛事屡创佳绩，让香港蜚声国际，市民引以为傲。

廖长江指，马会多年来秉持致力建设更美好社会的宗旨，在提供世界级赛马及博彩运动娱乐的同时，马会协助香港特区政府打击非法赌博，并透过其独特的综合营运模式，将博彩需求转化为重要的经济贡献，带来就业机会、税收及慈善捐款。如今，马会已经跻身全球最大的慈善捐助机构之一，由始至终以服务香港为目标。

廖长江表示，马在中华文化之中象征坚毅、力量与希望。数千年来人马之间独特而深厚的伙伴关系，从未间断。尤其在中国，人马合作对国家的贡献一直发挥著重要作用。因此马会特别在这个别具意义的年份，推出马年系列活动，与全城共庆同欢，并颂扬人马间的深厚情谊，以及赛马运动多年来对香港持续发展的贡献。特意在马年大年初二赞助烟花汇演，与市民及旅客共迎新春，并祝愿祖国繁荣昌盛，香港百业兴旺。

今年烟花汇演分为8幕，各具特色。首幕《骏马启程》，高密度的开幕烟花如骏马冲出，为汇演揭开序幕。紧接有礼花弹层层推进，营造万马奔腾的气势，突显马年昂然起步的力量。第二幕《共庆新春》，维港上空绽放「8」字型礼花弹和金元宝造型烟花，祝愿市民在马年财源广进、家肥屋润、丁财两旺。第四幕《和谐愿景》有星光般的礼花弹，如同一匹匹奔向远方的和平之马，为世界注入爱与希望的力量。此幕亦以「吉」字烟花为香港送上祝福。压轴一幕《马到功成》，大型锦冠礼花弹绽放，并以大密度的连环烟花作结，祝愿祖国繁荣昌盛、人人心想事成。

「马到功成耀香江」烟花汇演预演图：

下午4时许，已有大批等待观赏烟花的市民及游客坐在尖沙咀维港海旁「霸位」，不少人做足准备，带了折凳、野餐垫守候在海旁，亦有人准备了轻食的面包、饭团，以及可消磨时间的桌游。

李先生下午4时到场「set脚架」

从筲箕湾过来的李先生，下午4时便到场「set脚架」，准备了相机拍摄烟花，亦买了三文治、水、充电器、外套等基本物资。他称，已有两、三年没出来看烟花，今年再次到场，心情相当期待，「行得就行，年纪也大，都唔知可以睇得几多次」。他大赞，对比日本的烟花，香港的「靓好多」，发放的范围较大，「香港有几趸船一齐放，日本都系得一、两只船。」

来自浙江的郭先生、胡小姐亦提早4个多小时，坐在尖沙咀码头等候。胡小姐称，自元旦观看香港烟花后，感觉相当精彩，今年再次与丈夫到场观看。其丈夫郭先生表示，是第一次看烟花，因为「在内地不是到处可以看到烟花」，故特别期待今晚的表演，「香港的烟花与内地的有不一样的感觉，可能这里比较空旷，展示出来的比较澎湃、大气」。至于今年的新年愿望，他称，新一年希望「家庭和和睦睦，祖国繁荣丰盛」。

邓生、邓太一家四口特地从屯门跨区过来观赏烟花，提早4小时坐在海旁占最佳观赏位置。邓太称，因为小朋友都是第一次现场看烟花，「佢哋都好想睇，一年只有一次，所以今年就带佢哋出嚟」。除了饭团、水，他们亦准备了桌游、家庭乐的游戏，与小朋友一起玩，消磨时间。

来自深圳的刘小姐与友人来港一日游，专程过来观看烟花。她称，12点多便到达尖沙咀，「先在附近的海港城、商场逛逛，然后便来这里坐下等待」，并计划看完马上回深圳，「应该也是去福田（口岸）吧，如果关了便去皇岗。（会否担心太多人？）我相信香港政府可以做好。」她坦言，第一次在香港看烟花，没作太多的准备，「只有充电宝，别的都没有」，亦称赞现场气氛不错，「人非常多」。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦、何家豪、吴艳玲

