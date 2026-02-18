年初二开年饭｜上环裕隆号秉承传统 八餸一汤款待亲友伙记 老板信马年生意有改善

大年初二是传统吃开年饭的日子，西营盘裕隆号海味店今日（18日）继续秉承传统，款待约20位亲友及伙记。海味店第二代掌舵人吴伟鸿表示，希望新一年自己及员工身体健康；又提及过去一年受经济大环境影响，生意按年跌约一成，期望马年有改善，「我相信都应该好过旧年，但唔会『砰一声』上返去。」

老板：尝试做好、做精 吸引年青客

1952年创立、位于西营盘的裕隆号海味店，今日遵循50多年的传统吃开年饭。在吴伟鸿带领下，一众伙记约早上11时进行拜神仪式，并合力准备饭餸。今年菜色一如既往是「八菜一汤」，包括发菜蚝豉、腊肠润肠、乳猪、鸡、鱼等。中午时份，众人在祝贺声中欢欣起筷及干杯，祝福彼此新年进步、身体健康。吴伟鸿说，自父辈开始已有吃开年饭的传统，会维持这个习惯直至退休。

谈及过去一年生意，吴伟鸿表示，尽管来货价「有平有贵」，惟市民消费力不如以往，生意下跌约一成，「客人想买但唔舍得食，买少咗。以前买一斤，𠵱家买半斤或十二两。」他指，海味店客群仍以老一辈为主，会做好、做精，吸引年青客，冀新一年生意有改善，「好似十几年前最好，但冇可能一下子返到𠮶时，希望今年会慢慢、慢慢、慢慢好。」

被问到对新一份财政预算案的期望，他笑言：「我自己都顾唔掂自己，仲点顾财爷？」

记者：萧博禧

摄影：陈浩元