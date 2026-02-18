车公庙求签︱庙内香火鼎盛 有父子分别求得上下签 儿子：下签都要睇化 最紧要唔好放弃

今日（18日）是正月大年初二「车公诞」，不少市民按传统到沙田车公庙祈福求签，庙内香火鼎盛，其中有一对父子分别求得不同签文，父亲求得上签，儿子则求得下签，考虑购买风车转运，预算约一至二百元。有档主指生意额比以往大约增加一成，形容整体销量不错。

父子分别求得上下签：下签都要睇化 最紧要唔好放弃

徐氏父子今早特意前来求签。父亲今年求得第25签上签，神情欣喜，并笑言自己正在「问紧AI」研究签文内容。他向记者表示，近年几乎都是在年初二都会到庙祈福，今年更特意带同儿子前来。他透露，儿子这次为友人求签，据了解是与事业发展相关。至于儿子所求得的签文则为下签。

对于结果，儿子坦言不会因此灰心，更指「下签都要睇化，最紧要唔好放弃，要谦虚咁样学习」。父亲亦在旁鼓励，认为签文只是个参考，未必代表最终结果，更提到会考虑购买风车转运，预算约一至二百元。对于乡议局主席刘业强连续第9年为香港求得中签，徐先生直言「都连续抽咗咁多年中签，都系正路发挥。」

小朋友扮成财神爷 祝外公身体健康

另一位苏小朋友打扮成财神爷，模样十分可爱，由外公带同出行。借此新春佳节，苏小朋友祝愿外公身体健康、同时也祝自己新年快乐，学业进步，天天开心。

现场所见，不少善信在求签后都到风车档选购风车，祈求新一年转出好运，庙内香火鼎盛。有档主指生意额较往年增加约一成，形容整体销量不错。被问及哪些商品最受欢迎时，档主推荐风车，解释称摊位内售卖风车款式多样，既有按压会发出声响的款式，亦有各种尺寸、色彩缤纷的选择，又不排除最后一天减价至半价促销。

有档主盼放宽人流管制 增加人流

不过，另一位档主曹先生认为人流管制措施过于严格，严重影响生意，估计生意额下跌超过两成。他建议相关部门能放宽限制以增加场内人流，协助他们维持生计。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰