花车巡游2026︱马年头炮花车巡游 市民提早霸位共襄盛举 尖沙咀街头欢声笑语

大年初一，旅发局主办的「国泰新春国际汇演之夜」今晚（17日）在尖沙咀举行。今年汇演以「开年 开运 开心」为主题，不少市民及旅客下午已提前到场霸位，晚上6时起，15个本地表演团体轮流演出炒热现场气氛，衣著装扮各具特色。晚上8时，12架花车及46支海内外表演巡游队伍从文化中心广场出发，途经广东道、海防道及弥敦道，最终抵达香港喜来登酒店。巡游队伍沿途与市民及旅客热情互动，送上新春祝福，《星岛头条》将全程直击！

上海客为看花车 提早逾4小时到场

傍晚约6时，15队参与街头热身派对的本地表演队伍陆续到达广东道，包括长洲飘色、舞蹈团体、管乐团、体操、花式跳绳、魔术团等各类表演，载歌载舞。不少市民纷纷举起手机拍照，亦有人兴奋地与表演团体挥手「Say hi」、击掌，现场气氛热闹。

来自上海的Yuki与丈夫及3岁女儿下午3时半便到场。她指是在小红书看到农历新年期间香港有各种精彩活动，特意前来感受热闹气氛。不过，由于是首次观看花车巡游，她笑言未有太多准备，「只有一架婴儿车，其他没有准备了，爸爸现在去买些食物」。她大赞首次在香港过年「很开心、很热闹」，小朋友对于第一次看花车也很兴奋，「因为她很喜欢卡通人物，所以都很期待今晚的花车。」

家长做足准备 拍摄小孩表演

市民许先生亦带同3个女儿提早到场，他指虽然自己过去曾现场欣赏花车，但小朋友是第一次近距离观看，「她们最期待观看花车，因为过往甚少有机会近距离欣赏，都好新鲜」。他称刚到场不久，人流不算太多，相信会「越夜越热闹」。他又谓目前位置视野不错，能清楚看到巡游路线，又坦言未有太多准备，计划观赏完主要节目后便迅速离开，「始终太多人，打算睇完就离开，都食咗嘢先过嚟。」

另有不少家长为支持子女演出，提早到场等候，更准备了应援灯牌打气。陈太表示，她与十多位家长下午2时半便到场霸位，希望能清楚拍摄子女表演，「因为是第一年参加，见到她们练习很久，终于可以展现努力成果，所以很想亲身支持小朋友，希望可以有精彩的演出」。她称已做足准备，带备折凳、多个流动电源、小蛋糕及水，「打算待演出结束后，再与小朋友出去食返餐好嘅」，又笑言最重要是确保手机电力充足，可以拍到小朋友的表演。

市民旅客可于巡游路线沿途的指定位置免费观赏，包括广东道、海防道及弥敦道一带，亦可透过旅发局 Discover Hong Kong YouTube 及无线电视翡翠台收看现场直播，无论身处何方都可一同感受新春热闹气氛。

今年共有16队来自多个国家及地区的中国内地及国际表演团队，包括：中国内地、意大利、法国、西班牙、美国、加拿大、澳洲、土耳其、菲律宾、印度和埃及等。其中13队首次来港演出，阵容鼎盛。

由即日起至元宵( 3月3日）期间，旅发局亦联同业界于尖沙咀不同位置，挂上红灯笼及新春灯饰，并于每晚6时至11时亮灯，以增添新春气氛。

延续汇演精彩 花车初二起展示表演首度进驻启德

由年初二（18日）起，花车与表演团队将于全城多区展出与演出，延续汇演精彩。其中8辆花车会首度于启德体育园展出，年初二及年初三( 18日及19日）更有多支参与汇演的中国内地及国际表演队伍即场献技。旅发局亦已推出一站式新春节庆专页 （https://www.discoverhongkong.com/tc/what-snew/events/chinese-new-year.html），搜罗全城贺岁活动，并提供景点及交通安排等资讯，方便旅客提早计划新春行程，体验香港的节庆文化。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦