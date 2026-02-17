林村许愿节︱市民三代同堂抛宝牒 新春市集人流胜旧年 档主有信心「小赚」

「香港许愿节2026」由今日（17日）大年初一起至3月3日（正月十五）在大埔林村许愿广场举行。《星岛头条》记者今午现场所见，不少市民和游客围绕许愿树抛宝牒许愿，以及在场内赛马会的「拉头马」布景拍照，旁边的新春市集在雨后亦出现人流。

三代同堂感受气氛 盼子女认识传统文化

连续四五年到林村抛宝牒的谭小姐与女儿一同到来，她称每年来此祈求好运已成新春习惯，希望来年比上年更好。尝试抛宝牒数次的7岁女儿今日悉心打扮，身穿汉服的她直言抛宝牒不容易，需要母亲抱起，多试几次才能成功。

黄先生三代同堂，齐到林村感受新年气氛。他称上次来林村抛宝牒已是11年前，今次再来是因为7岁的儿子已长大，可以三代同堂前来。黄太表示，今天趁初一与家人一同前来感受喜庆气氛，亦希望儿子认识中国传统文化，而今天虽然有雨，仍然有不少人来到现场，反而感觉热闹。儿子亦祝愿大家「新年快乐、马到成功」。

市集人流胜去年 档主指消费保守盼「小赚」

今年大会续设新春市集，共有48个干货摊位、美食广场16个摊位、8个游戏摊位。饮品店负责人陈小姐表示，早上的雨势影响人流，但雨后情况改善，人流及游客均较去年多，惟顾客消费相对保守，倾向观望，「可能个场大，会行匀才回来买」。面对经营压力，她期望整体生意能胜过去年，相信今年生意可「打和」，亦有信心小赚。

有售卖新春饰品的Meow handmade负责人谢小姐表示，今日是许愿节首天，需时观察，因此未能预计今年生意。她希望游客心情开心一些，更愿意消费，暂见人流胜过去年，相信与政府宣传有关，而即使今年市道并不热烈，但她相信市民在新春佳节会更愿意消费。

除了抛宝牒和新春市集，许愿节夜间会增加灯光效果，摆设灯笼和发光灯饰供市民打卡拍照，例如发光的许愿树、「年年有余」灯笼阵，以及许愿长廊的大型心形装饰等。今年宝牒价格维持50元。

记者：曾伟龙

摄影：汪旭峰