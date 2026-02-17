年初一︱「财神爷」降临邮轮码头向旅客派贺年礼物 春节黄金周12个邮轮航次访港

大年初一，文体旅局今日（17日）于社交平台发文，指过去一年，香港邮轮旅游发展畅旺。2025年全年合共迎来189个邮轮航次访港，按年增加26%，形容成绩令人鼓舞。今年首两个月也预计有逾50个航次，而一连9天的内地春节黄金周，香港会迎来12个邮轮航次，包括钻石公主号Diamond Princess、歌诗达盛馔号Costa Deliziosa、领航星号Star Voyager、鼓浪屿号Piano Land、雅克卡地亚号Le Jacques Cartier及挪威太阳号Norwegian Sun等，带来络绎不绝的旅客在香港欢度佳节。

年初一︱旅游事务专员亲临邮轮码头

文体旅局表示，在大年初一至大年初七期间更是日日有邮轮停泊，部分日子会有双船停靠 (double berthing)，甚至三船停靠 (triple berthing)。适逢新春，旅发局特别安排「财神爷」向抵港的邮轮乘客派发贺年小礼物。

旅游事务专员张冯泳萍今早亦亲临启德邮轮码头，向旅客和市民送上新年祝福，让大家甫抵港便感受到香港的好客热情和贺年气氛。文体旅局称将继续与业界携手，共同推动香港邮轮旅游蓬勃发展，并为邮轮旅客带来更多崭新体验，务求令每位访港旅客都乐而忘返，对香港独特魅力念念不忘，日后一来再来。