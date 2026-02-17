Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年初一︱「财神爷」降临邮轮码头向旅客派贺年礼物 春节黄金周12个邮轮航次访港

社会
更新时间：12:36 2026-02-17 HKT
发布时间：12:36 2026-02-17 HKT

大年初一，文体旅局今日（17日）于社交平台发文，指过去一年，香港邮轮旅游发展畅旺。2025年全年合共迎来189个邮轮航次访港，按年增加26%，形容成绩令人鼓舞。今年首两个月也预计有逾50个航次，而一连9天的内地春节黄金周，香港会迎来12个邮轮航次，包括钻石公主号Diamond Princess、歌诗达盛馔号Costa Deliziosa、领航星号Star Voyager、鼓浪屿号Piano Land、雅克卡地亚号Le Jacques Cartier及挪威太阳号Norwegian Sun等，带来络绎不绝的旅客在香港欢度佳节。

年初一︱旅游事务专员亲临邮轮码头

文体旅局表示，在大年初一至大年初七期间更是日日有邮轮停泊，部分日子会有双船停靠 (double berthing)，甚至三船停靠 (triple berthing)。适逢新春，旅发局特别安排「财神爷」向抵港的邮轮乘客派发贺年小礼物。

旅游事务专员张冯泳萍今早亦亲临启德邮轮码头，向旅客和市民送上新年祝福，让大家甫抵港便感受到香港的好客热情和贺年气氛。文体旅局称将继续与业界携手，共同推动香港邮轮旅游蓬勃发展，并为邮轮旅客带来更多崭新体验，务求令每位访港旅客都乐而忘返，对香港独特魅力念念不忘，日后一来再来。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
19小时前
美专家紧盯春晚人形机械人。 央视
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
即时中国
15小时前
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
影视圈
15小时前
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
投资理财
7小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
17小时前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
生活百科
4小时前
王菲在今年央视春晚所配戴的耳环，再次成为网络热话。央视截图
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
4小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
21小时前
银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮
银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮
时事热话
2小时前