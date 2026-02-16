Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角美容中心涉无牌提供RGA生发服务 衞生署巡查全港逾30间同类店舖

社会
更新时间：20:37 2026-02-16 HKT
发布时间：20:37 2026-02-16 HKT

衞生署上周公布旺角朗豪坊一间提供「RGA生发服务」及注射高浓度血小板血浆程序的店舖涉嫌无牌营办日间医疗中心。衞生署今日( 16日 )到全港超过30间于其网页宣称提供同类服务的店舖，调查是否涉及无牌营办日间医疗中心的非法行为。行动中，未有发现店舖在其处所进行RGA或高浓度血小板血浆的医疗程序，部分相关店舖会安排客户到持牌日间医疗中心接受相关医疗程序。

衞生署已提醒各店舖负责人，根据《条例》，移植任何细胞、组织或器官，包括自体移植物、同种异体移植物、异种移植物、经处理的组织或血液制品(例如高浓度血小板血浆)及皮瓣，均属《条例》订明的「附表医疗程序」。在毋须留医的情况下施行该等程序，必须在持有有效牌照的日间医疗中心内进行。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
11小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
时事热话
7小时前
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
社会
7小时前
TVB「男飞跃」得主惊爆入院做手术 重病卧床画面曝光 痛到面容扭曲「视帝」管接管送
TVB「男飞跃」得主惊爆入院做手术 重病卧床画面曝光 痛到面容扭曲「视帝」管接管送
影视圈
4小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
22小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
9小时前
小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治
小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治
突发
3小时前
冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批
冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批
即时中国
7小时前