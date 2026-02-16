旺角美容中心涉无牌提供RGA生发服务 衞生署巡查全港逾30间同类店舖

衞生署上周公布旺角朗豪坊一间提供「RGA生发服务」及注射高浓度血小板血浆程序的店舖涉嫌无牌营办日间医疗中心。衞生署今日( 16日 )到全港超过30间于其网页宣称提供同类服务的店舖，调查是否涉及无牌营办日间医疗中心的非法行为。行动中，未有发现店舖在其处所进行RGA或高浓度血小板血浆的医疗程序，部分相关店舖会安排客户到持牌日间医疗中心接受相关医疗程序。

衞生署已提醒各店舖负责人，根据《条例》，移植任何细胞、组织或器官，包括自体移植物、同种异体移植物、异种移植物、经处理的组织或血液制品(例如高浓度血小板血浆)及皮瓣，均属《条例》订明的「附表医疗程序」。在毋须留医的情况下施行该等程序，必须在持有有效牌照的日间医疗中心内进行。

