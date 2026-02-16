农历新年︱善信涌黄大仙祠争上头炷香 黄夏蕙扮观音抢先借库冀人人「马上有钱」
更新时间：22:00 2026-02-16 HKT
发布时间：22:00 2026-02-16 HKT
发布时间：22:00 2026-02-16 HKT
马年将至，上「头炷香」是黄大仙祠历史悠久的传统习俗，踏入大年初一子时，奉献第一炉香，以表虔诚之意，祈求来年平安顺遂。今日年廿九( 16日 )啬色园黄大仙祠晚上9时正将开放予善信进入黄大仙祠第一参神平台，等候于子夜11时或12时上「头炷香」，并通宵开放至年初一晚上9时。
黄夏蕙今年打扮成观音
大批善信晚上到黄大仙祠等候子时到来上头炷香，有人更配合马年戴上马造型的帽子，十分抢眼。而每年均会到黄大仙祠霸头位上「头炷香」艺人黄夏蕙今年打扮成观音，她下午已到达黄大仙祠，她自言信奉观音，观音亦有求必应。至于今年愿望是「世界和平，大家都有工做、有屋住、有饭食」，她又祝福市民马年「身体健康，马上有钱」。
年廿九晚上9时起善信可单向流水式入祠上香，到三个敬香点(大殿、三圣堂及盂香亭)上香后离开，不可停留。祠内将实施单向参神路线及人潮管制措施，不设求签区、跪拜区及供品区。
此外，啬色园指祠内一律禁止携带元宝蜡烛、生油及大型香枝，请勿燃点大束香枝；建议以每一家庭为单位，只携备9支线香，于祠内三个上香点(大殿平台、三圣堂及盂香亭)敬奉。
正月初二至整个正月期间(2 月18 日至3 月18 日)，凡生肖属马(本命年)之善信，出示有效身份证明文件，即可免费进入「太岁元辰殿」内拜太岁。
摄影 吴艳玲 刘骏轩
