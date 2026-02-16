Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泊车｜农历新年「手下留情」不抄牌？周一鸣澄清非事实：酌情权留予同事

社会
更新时间：17:41 2026-02-16 HKT
发布时间：17:41 2026-02-16 HKT

「过年唔抄牌」彷如都市传说，农历新年又至，若车主在街边违例泊车，是否可避收「牛肉干」呢？被问到过年会否留情「唔抄牌」，警务处处长周一鸣今日（16日）在电台节目上澄清并非事实。

「过年唔抄牌」迷思？周一鸣：酌情权留予同事

周一鸣指，同事不可能每次都「问一问处长系咪可以抄（牌）」，认为其实是对他们不公平，侮辱他们专业。主持问到会否「留情」给大家拜年，以及有何呼吁予驾车去拜年人士，周一鸣表示，呼吁一直以来无变，指很多人有迷思「系咪真系唔抄牌㗎」，强调其实没这回事，指酌情权会留予同事。

2024年警方发逾254万张「牛肉干」

2026年1月1日起，违例泊车定额罚款由320元加价至400元。其他涉及道路安全和交通挤塞的违例事项罚款，如禁区上落客、黄格停留等，亦由320元至1000元不等。

根据立法会财委会文件，2024年警方发出逾254万张违例泊车定额罚款，政府库房进账8.1亿元，但告票数目连续两年减少，2022年抄牌字数高达336万元。抄牌重灾区继续是西九龙区，2024年逾87万张。

