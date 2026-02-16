宏福苑大火︱独立委员会委任2名专家 协助研究起火和火势迅速蔓延成因等
发布时间：16:44 2026-02-16 HKT
大埔宏福苑火灾独立委员会正就起火成因、火势迅速蔓延和造成的人命伤亡及财产损毁等进行审视。为协助进行调查，独立委员会委任两名理大专家协助履职，二人分别为理工大学建筑科学和消防安全工程讲座教授Asif Sohail Usmani，以及理工大学建筑环境及能源工程学系副教授及副系主任江黎明。
理大介绍指，江黎明的主要研究建筑火灾安全及自动化建造，担任多个委员会委员，包括屋宇署3个消防相关委员会、国际火灾安全科学学会教育委员会、高层建筑及人居协会火灾与人员安全委员会。他也是第十二届「国际结构抗火大会」组委会共同主席，以及「国际智能火灾安全工程联合研究中心」副主任；并曾在「主动开窗控火机制」的创新研究获得国际火灾安全科学学会的「Philip Thomas奖章」。
