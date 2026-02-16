农历新年︱市民一家6口酒楼食团年饭 : 今年经济较松动 唔想妈妈煮

年廿九「大除夕」，不少市民与家人到酒楼食团年饭。有酒楼负责人指，今年人流旺，但酒席客减少，生意较去年跌1成。有市民则表示，预计经济好转，故一家外出食团年饭，「唔想妈妈煮。」

酒楼目测入座率9成以上

记者下午约1时到旺角伦敦大酒楼，目测入座率9成以上，大部分是「散客」。酒楼副总经理苏万诚表示，今日人流较去年同日增1成，惟大型酒席少2成，拖累整体营业额跌1成。他解释，散客人均消费约2、300元，而酒席菜色通常较名贵，人均消费可高达400元，「酒席消费额始终较高，亦可一早预备菜式，我们预备功夫易做一些；散客临急临忙才落单，伙计们都较辛苦。」

不过苏万诚说，茶市时段有不少游客到访，气氛热闹，「约1、2成顾客是游客，香港人去了旅行，有游客入来，香港不会太冷清。」

天津游客绳女士一家四口游港7日，她称已第二次来港，认为香港新年气氛很好，消费上没有预算，「带孩子来迪士尼看看，他特别喜欢。初二那天也会去维多利亚港，主要看烟花秀。」

一家6口食团年饭的梁先生表示，预计今年经济好转，将消费约800元食团年饭，形容过年气氛不俗，「往年不会外出食，因手头比较紧。今年经济较松动，各方面定了一点，未来的不安要素减少，所以出去食，唔想妈妈煮。」他又说，未来数日会参与花车巡游、新年烟花等活动，「留港消费，支持香港。都希望新年加薪5%。」

