涉于学校女厕偷窥女同学 16岁男学生获准保释至4.21再讯
更新时间：13:49 2026-02-16 HKT
发布时间：13:49 2026-02-16 HKT
发布时间：13:49 2026-02-16 HKT
16岁男学生涉去年在黄大仙某中学女厕内偷窥女同学，被控一项窥淫罪，今于九龙城裁判法院首次提堂。裁判官曾宗尧应申请押后案件至4月21日再讯，待辩方索取文件及提供法律意见。期间男学生获准以500元保释候讯，不得接触控方证人。
被告朱家诺，报称学生，被控于2025年12月11日，在香港九龙黄大仙某中学二楼女厕内暗中观察X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会该X是否同意被他观察。
案件编号：KCCC513/2026
本报记者
最Hit
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
2026-02-15 12:00 HKT