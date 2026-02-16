涉于学校女厕偷窥女同学 16岁男学生获准保释至4.21再讯

16岁男学生涉去年在黄大仙某中学女厕内偷窥女同学，被控一项窥淫罪，今于九龙城裁判法院首次提堂。裁判官曾宗尧应申请押后案件至4月21日再讯，待辩方索取文件及提供法律意见。期间男学生获准以500元保释候讯，不得接触控方证人。

被告朱家诺，报称学生，被控于2025年12月11日，在香港九龙黄大仙某中学二楼女厕内暗中观察X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会该X是否同意被他观察。

案件编号：KCCC513/2026

本报记者