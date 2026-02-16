Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒基地产庆祝50周年 周末办两大活动 与3500名长幼基层齐迎新岁

社会
更新时间：13:20 2026-02-16 HKT
发布时间：13:20 2026-02-16 HKT

今年1月16日是恒基兆业地产成立50周年，集团于当天已启动多项庆祝活动，过去一个月已有逾两万名市民及员工参与，一同分享集团50周年喜悦。

恒基指，继一月份举行的大型员工庆祝活动及「恒基 x 博爱中环海滨慈善跑」，适逢农历新年将至，恒基于过去的周末（14及15日）分别举办「恒基50载．马年耆乐团年宴」及「恒基兆业地产50周年社区同乐日」两大活动，共邀请3,500名长者、年轻人及基层家庭参与，感受热闹节庆气氛。

「恒基50载．马年耆乐团年宴」 向长者传递关爱

上周六（14日），恒基地产邀请300名来自博爱江夏围村、恒莆新苑两个过渡性房屋项目，以及观塘区基督教家庭服务中心的长者于美丽华酒店共晋团年饭，并为他们精心设计非物质文化遗产吹糖工艺制作摊位、幸运大抽奖和儿童醒狮表演等丰富节目，令长者投入欢乐气氛。长者亦可通过是次聚会结识更多新朋友，扩阔社交圈子。

多位立法会议员、政府官员、非牟利机构合作伙伴、商界代表，以及恒基温暖工程义工队成员均出席支持，与长者一同送蛇迎马。多位恒基温暖工程义工队成员亦有参与团年宴，除与长者互动交流外，还亲手为长者书写挥春，送上新年祝福。除外，各参与长者更获赠新春福袋，内含应节食品及围巾等实用礼品。

「恒基兆业地产50周年社区同乐日」 与众同欢

恒基地产于周日（15日）亦举办「恒基兆业地产50周年社区共乐日」，与逾20个非牟利团体，包括香港明爱、儿童癌病基金、愿望成真基金、社区客厅及学校等合作，邀请超过3,200位长者、年青人、基层家庭及患病小朋友参与假中环海滨举行的嘉年华，进一步将爱心和正能量带给更多家庭和群体。

集团当日特别邀请多支来自香港青年协会、香港舞蹈团、竞技空手道中心等团体的表演队伍于场内的「恒基兆业地产社区舞台」分别呈献音乐、舞蹈、空手道等表演，为参与人士带来难忘欢乐的回忆，并借此为年轻人提供展现才华的机会，鼓励他们实现梦想。集团表示，今年将陆续推出更多精彩活动与特别企划，与众同庆50周年。

图片来源：恒基兆业地产

