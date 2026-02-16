因烟弹问题向露宿者割颈 无业汉认伤人及爆窃逾8万元财物 还押3.13判刑

五旬无业汉前年7月因欠债挺而走险闯入深水埗单位，盗去价值约8万元的手表及戒指等财物，其后深夜在通州街公园露宿之际，因烟弹问题与露宿者起争执，继而刀劈两名露宿者，其中一人颈静脉完全断裂。被告今早在区域法院承认伤人及入屋犯法等3罪，求情指被告的控制情绪能力或出现问题，法官林伟权直指伤人罪案情严重，事主遭被告「割颈」，将案件押后至3月13日判刑，待取心理及精神科报告，而就入屋犯法罪判处被告监禁2年。

露宿者夜半遭持刀砍劈男友挺身护花挨割颈

现年56岁被告伍云辉，案发时无业，曾有8次定罪纪录，部份与暴力有关，今承认2项有意图而导致他人身体受严重伤害及入屋犯法罪共3罪。控罪指被告于2024年7月20日，在深水埗通州街公园意图使唐女士及庄先生的身体受严重伤害而非法及恶意伤害2人；另于同年6月23日至7月1日（包括首尾两日），在香港作为入侵者进入深水埗的民宅单位，盗去价值约8万元的财物，包括手表及戒指等。

伤人罪的案情指，两事主唐女士及庄先生是露宿者，二人是情侣关系，并在深水埗通州街公园露宿了数年，而被告亦不时在公园露宿。案发当晚凌晨1时许，庄在公园睡觉时，听见唐与被告起争执，庄起身目睹被告用刀斩向唐，庄立刻挡在唐身前，被告继而斩伤庄。被告行凶后逃离现场，途人报案将庄及唐送往医院治疗。被告在翌日被捕，警诫下保持缄默。

庄在玛嘉烈医院的医疗报告显示，其左颈、胸骨、上腹、右肩及左手多处有裂伤，左侧颈内外静脉完全断裂，伴有大量出血，胸部刀伤深入胸骨。庄接受手术后，在深切治疗部休养，在同月24日出院，没有永久伤残。唐在明爱医院的医疗报告显示，其双侧大腿均有裂伤，没有永久伤残。

求情称因烟弹问题争执引发伤人非蓄意施袭

辩方求情指，尽管庄的伤势严重，惟被告对庄没有任何敌意，事件的起端皆因被告与唐就烟弹问题起争执，但庄的介入令被告反应更加激烈，万幸的是庄在事件后没有永久伤残。林官质疑「（庄）好彩咋㖞，佢被割颈㖞，大动脉嘅地方黎㗎㖞」。

辩方续指，涉案的刀属庄及唐所拥有的，非被告有预谋携带刀到涉案地点行凶。庄的介入令被告情绪激动，被告在情急之下，才取起两名事主的刀袭击对方。辩方另指，案发时事情发展迅速，一切在电光火石间发生，「被告连斩到人边道都讲唔到」，并非蓄意向事主身体脆弱地方施袭，仅因被告当时未能控制情绪而犯案，望法庭先为被告索取报告。林官将案件押后至3月13日判刑，待取心理及精神科报告。

入屋犯法罪案情指，被告于前年趁深水埗住宅某单位的事主外游时，撬开单位的门锁，入屋盗去价值约8万元的财物，包括手表及戒指等。事主返回单位后报案求助，惟部分失物未能被寻回。被告在警诫下承认犯案，并确认不认识事主。林官引述求情指，被告年纪老迈，收入不稳，靠借贷过日，案发时要还款，因经济压力犯案，涉案盗取物品全部出售以还债，尽管被告有预谋犯案，惟屋内没有人受惊，对单位的破坏程度不大。林官考虑案情及求情后，依例判处被告监禁2年。

案件编号：DCCC1550/2024、DCCC1090/2025

法庭记者：黄巧儿