涉以假毕业证书申请优才计划 内地女子获准签保守行为处理

43岁持双程证女子涉于前年以一张看似是泰国先皇理工大学发出的毕业证书，申请优才计划。她被控一项使用虚假文书罪，今于沙田裁判法院再提堂。控方表示因证据方面的原因，与律政司商讨后申请以签保守行为处理。被告同意案情后，裁判官施祖尧遂批准她自签1000元，守行为2年，不得干犯入境条例相关罪行。

被告王红，持中国往来港澳通行证，被控一项使用虚假文书罪，即于2024年12月5日前后，在香港明知或相信有关虚假文书，即一张看似是由先皇理工大学发出的毕业证书，属于虚假，而使用该文书，意图诱使入境事务处处长及其人员接受该文书，并因接受该文书为真文书而作出或不作出某些行为，以致对该人或其他人不利。

案件编号：STCC4044/2025

法庭记者：雷璟怡