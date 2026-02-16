35+颠覆案丨12被告提上诉 连同刘伟聪罪脱遭律政司上诉 法庭下周一宣判

47人2020年协议立法会过半后无差别否决财案，逼使政府回应五大诉求，否则特首须解散立法会再辞职。其中45人前年被裁定串谋颠覆国家政权罪成，判囚4年2个月至10年不等。受审后定罪被告中有11人早前上诉定罪刑期，认罪被告中则有黄子悦连上诉刑期，合共12名被告提出上诉，律政司另上诉刘伟聪罪脱。上诉庭首席法官潘兆初、法官彭伟昌及彭宝琴下周一将于西九龙法院宣判，判词同日上载到司法机构网页。

上诉的14名被告中，有12人受审后定罪，《墨落无悔》声明发起人邹家成判监7年9个月；「三投三不投」发起人吴政亨判囚7年3个月；何桂蓝不求情判囚7年；梁国雄、林卓廷、余慧明则判监6年9个月；何启明判囚6年7个月；陈志全、郑达鸿、黄碧云、杨雪盈及彭卓棋均判监6年半。黄子悦和谭得志则认罪判监4年5个月，2人申请上诉刑期。其后谭得志彭卓棋先后放弃上诉。另外，刘伟聪原审后罪脱，遭律政司以案件呈述方式上诉，要求上诉庭推翻裁决，发还原审，上诉庭押后裁决。

案件编号：CACC253,263,268/2024

法庭记者：陈子豪