每日杂志‧人物志｜创叙事绘画疗法释放伤痛 黄晓红盼助灾民跨越阴霾

历劫余生，当事人往往有口难言，甚或隐藏伤痛。临床心理学家黄晓红，多年前创立「叙事绘画治疗法」，透过让当事人绘画，投射内心所想，并让他们述说当中故事，继而接受辅导治疗。别人眼中的涂鸦，她深信画中有话，从图案用色，窥探心灵密码。过去她曾助汶川地震及印尼海啸的灾民，释放心灵伤痛，活出新生。大埔宏福苑火灾，成了港人的集体伤痛，灾后她奔赴现场支援。她视灾难是一次生命转化的契机。农历新年将至，她盼为宏福苑灾民家属及其他正蒙受苦难的人，送上鼓励和祝福。

去年12月24日「平安夜」，黄晓红于本港收集到1000多个由学童和市民绘画及写上祝福语句的「希望之盒」，再以小盒子构建「希望之城」及「生命树」。该活动同时于10多个国家地区进行，为灾民打气。孩子的思想纯真亦朴实，有人画了雪，希望雪能融掉火，协助消防员救灾，令她深受感动，亦发现无情火灾已默默让孩童上了生命教育的重要一课。

黄晓红指，生命树会在全港多处展出，继续收集希望之盒。

希望之盒由孩子及公众绘图画及文字，为灾民送上祝福。

灾后一个月 沉淀过后作辅导

那时候适值宏福苑火灾后1个多月，她认为这是关键时刻，因为经历灾难的人士，往往于事发后1个月出现「灾后创伤后压力症」症状，「当生活逐渐安顿，情绪慢慢沉淀，伤痛便陆续浮现。」一些生活上的琐事，足以触动情绪爆发。这期间，她及团队开始为1名灾民展开辅导。

黄晓红解释，叙事绘画治疗法是让当事人透过绘画，投射内心世界，呈现问题及恐惧，然后叙述当中故事。过程中辅导人员不会询问受灾经历，避免带来二次创伤，事主亦可放松情绪，彼此建立互信。她希望，事主在安全氛围下感受同行感觉，有助克服恐惧，打开心扉，「无论是神队友或猪队友，大家都是同途互勉。」首次会面期间，这名女灾民已向她道出心中的最大困扰。

黄引述女事主的至亲于火灾罹难，对方一直自责未能及时施救，并于火灾后3星期，常常梦到于火海中无法救出家人的场景，「她一面说，一面流泪，耿耿于怀。」黄寄以无限同情，认为除要梳理情绪，亦要理性分析，让事主面对上班中无法施救的现实，不应自责。那刻起，女事主渐渐释怀，并定期接受黄晓红辅导，盼能早日走出阴霾。

冀当事人「看见自己 接纳自己」

她深信，每个人都可以处理自身问题，她要做的是协助当事人「看见自己、接纳自己、发挥自己的潜能」，自行处理问题，然后开展新生活。

2008年5月，四川汶川发生大地震。当时黄晓红已引用绘画治疗处理青少年个案。1个月后，她及团队到访汶川各灾区提供辅导，她指当中米大哥的个案最是棘手，结果亦最令她感动。地震中，米大哥的12岁独女罹难，灾后他一蹶不振，「每天到女儿坟前痛哭，喝酒。」她记得米大哥绘画时只画了4条线，并写着「家不成家」4个字，浓得化不开的哀伤跃然纸上。

2008年至2016年间，黄晓红先后15次前赴汶川、雅安的灾区，辅导灾民。 受访者提供

黄忆述，每次访谈中米大哥十分投入，但她及团队离开后，米大哥又回复哀伤，令她束手无策。直至1年后转机才出现，她称那次访谈发现米大哥仍沉溺伤痛，米大嫂则全程忧心的在不远处窥视丈夫，眼里流露爱莫能助的哀伤。

她如实告诉米大哥，「当你仍沉溺于丧女伤痛，还有人在关心你，你不是独自面对一切。」米大哥听罢，若有所思地看看妻子，当她离开时，米大哥更牵着妻子的手送别，但她相信对方已被妻子打动。半年后，远方传来喜讯，米大嫂怀了身孕。

米大哥解开心结后，画作加添色彩。 受访者提供

1年后黄再访汶川，发现米大哥重投工作，精神焕发，更画了一幅彩色的画。画中有他们夫妇、未出生的孩子及亡逝的女儿。她深深感受到画中的话，当时对方主动说，「女儿永远活在我心中，而我必须向前行。」这位准爸爸更说，「一个人有多大的能量就发多大的光，将你的光发到极限，你就不枉此生。」这刻，她知道对方已解开心结，努力活出人生新一页。

先后15次前赴汶川雅安灾区

2013年，四川雅安发生地震，她再赴灾场。在2008至2016年间，她先后15次前赴汶川、雅安的灾区，辅导灾民。2022年四川甘孜发生地震，因疫情封关她进行网上辅导，当时邀请一批6至8岁小孩画出心中恐惧的东西。

令她难忘的是，在没有提及「地震」相关字眼下，有孩子绘画了长着一双红及黑色眼睛，张开血盆大口的「地震怪」，并解说「地震怪」会捉拿及吃掉很多人，反映孩子对地震的恐惧。接着她请孩子画上令怪兽变得不太恐怖的事物，有女孩立刻画上爸爸，并解释有爸爸在身旁，便不再害怕，令她感受家庭对孩子的重要性。

在印尼龙目岛，黄晓红及团队受到孩子感染，回复元气。 受访者提供

2018年下半年，印尼龙目岛屡受地震及海啸侵袭，她及团队到当地支援。她忆述当日抵达最后一处村落时已筋疲力竭，但看到在场孩子期待的神情，她决定由孩子说出协助朋友放松的方法，「有人提议唱歌、说故事，亦有人建议跳舞。」

当时她及孩子一起实践上述方法，在其感染下倦意全消。回想那次经历，她感谢孩子的纯真，让她及团队获得一次宝贵的疗愈机会。

明天是宏福苑火灾后首个农历年初一，她希望大家怀着感恩的心，为灾民家属及其他蒙受苦难的人，送上鼓励和祝福。

曾走过「地狱生涯」 导师一席话送上力量

2025年是叙事绘画治疗法诞生第10年，黄晓红形容早年创立新治疗法曾经历「地狱生涯」，幸获导师鼓励才完成课程，亦体会到「我们」的力量。

2011年至2015年间，她攻读临床心理学博士，当时她结合叙事疗法和艺术治疗法，以及其用于个案的绘画疗法，发展成一套新的心理治疗模式「叙事绘画疗法」。

黄晓红自言是个吃得苦的人，但回看那1400多日，「不止辛苦，简直是痛苦」，因为由临床研究及开发理论，都要由零开始研发及探讨，期间又要邀请心理学家、社工及辅导员学习及应用于临床个案，令工作加倍。

叙事绘画治疗法透过让当事人绘画，投射内心所想，并让他们述说当中故事，继而接受辅导治疗。 受访者提供

她喜欢旅行、观看文化艺术表演，及四处品尝美食，但那时候要全部放下，「只曾即日来回澳门小休充电，吃得最多的是杯面」，亦缺席多年香港艺术节的表演。

当时她仍有正职，又须定期到四川跟进汶川地震灾民情况，加上繁重的博士课程，令身心超负荷，备受噩梦困扰，「梦境中，我很想把已完成的功课发出，但始终无法按下键盘。」面对庞大压力及负能量，她手足无措。梦魇持续伴随下，在课程第4年时，她萌生改为修读艺术治疗博士的念头。

本月初，黄晓红到泰国推广叙事绘画治疗法。 受访者提供

黄晓红应邀到北京大学授课，其老师Cathy Malchiodi亦列席。 受访者提供

「若能完成 可帮助更多人」

她一直抱持「我们有我们」的信念，那刻导师的一句话成了她的定海神针，让她切实感受到「我们」的力量。她称，当时导师轻轻说，「若能成功完成临床心理学博士课程，未来你可以走更阔的路，帮助更多人。」

这句话成了她走完最后一里路的动力，「完成博士课程后，有从地狱回归的感觉。」多年来，她出席不同国际会议，亦到各地分享叙事绘画治疗法的经验。10周年于一个心理学流派来说，是逐渐走向成熟的阶段，她冀盼叙事绘画治疗法，能够成就更多的「我们」。

记者：关英杰